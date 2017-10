Google Assistant debutta anche sulle cuffie per la musica di Matteo Testa 3 ottobre 2017

Google ha pubblicato alcuni video tutorial per mostrare le funzioni di Google Assistant associate alle cuffie che arriveranno in futuro

Apple ha le sue AirPods e Google non può essere di certo da meno. Da qualche tempo si vocifera che Big G voglia lanciare un modello di cuffie wireless con Google Assistant integrato e oggi è stata la stessa azienda di Mountain View a confermare l’indiscrezione. Sul canale YouTube della società fondata da Larry Page e Sergey Brin sono comparsi 3 video in cui vengono mostrate le funzioni di cui si potrà disporre sfruttando sugli auricolari l’assistente vocale, che ad oggi purtroppo non parla ancora italiano.

Le cuffie con Google Assistant saranno realizzate anche da produttori partner come Bose e integreranno un tasto fisico per attivare il software insieme ai comandi vocali. Questo dovrà essere premuto per tutta la durata della richiesta come su un walkie talkie.

Google Assistant ci avviserà dell’arrivo di una notifica durante la riproduzione del brano con un messaggio vocale. L’utente potrà scegliere di ascoltare il messaggio riprodotto dall’assistente vocale premendo il tasto dedicato o continuare l’ascolto. Nel secondo caso l’arrivo di ulteriori notifiche dallo stesso mittente verrà segnalato con un breve squillo.

Le cuffie di Google, attualmente conosciute con il nome in codice di “Bisto”, potrebbero essere presentate domani insieme ai nuovi Pixel 2 e Pixel 2 XL.