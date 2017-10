Xiaomi ha aperto il suo primo negozio in Europa di Matteo Testa 5 ottobre 2017

Il primo Xiaomi Mi Store europeo ha aperto ad Atene. L’azienda cinese ha allestito uno spazio in cui ammirare i suoi prodotti e comprendere meglio la sua filosofia

Apple, Samsung, Google e tutte le grandi società che si occupano di smartphone e dispositivi smart hanno i loro flagship store in cui toccare con mano i nuovi prodotti e sperimentare in prima persona la loro filosofia aziendale. Ora che i produttori cinesi possono competere ad armi pari con i colossi statunitensi e dell’Estremo Oriente è arrivato anche per loro il momento di realizzare store monomarca non solo in patria ma anche in quelle della concorrenza. Huawei ha scelto Milano per aprire il suo primo negozio in Europa mentre Xiaomi il 28 settembre ha inaugurato il suo ad Atene. Si tratta di un profondo cambio di strategia per l’azienda fondata da Lei Jun che ha sempre scelto di fornire i suoi smartphone online o tramite rivenditori selezionati.

Xiaomi Mi Store è stato realizzato in collaborazione con InfoQuest Technologies e ovviamente mette in bella mostra i prodotti più celebri dell’azienda cinese come Mi Mix 2. Nel negozio non trovano comunque spazio solamente gli smartphone ma anche altri dispositivi come smartband, power bank, smartwatch e notebook come Mi Notebook Pro. L’allestimento è inoltre curato in ogni dettaglio per trasmettere i valori del produttore cinese a tutti i suoi clienti. Xiaomi, che ha stretto una partnership con Nokia per lo scambio di brevetti, dovrebbe invadere ufficialmente l’Europa nei prossimi mesi sfruttando la collaborazione con Google e a breve aprirà altri flagship store nelle città più importanti del Vecchio Continente.