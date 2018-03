Aperta oggi Smau Padova. Le imprese del Veneto pronte per il futuro di Redazione Data Manager Online 22 marzo 2018

A Smau Padova due giorni per guidare le imprese ad affrontare le sfide del 4.0, tra applicazioni di realtà aumentata e virtuale, big data e analytics, soluzioni IoT, applicazioni che utilizzano la blockchain e una vasta proposta di infrastrutture it. Domani alle 10.00 il Vicepresidente Forcolin in visita all’evento

Dall’applicazione di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata che ti teletrasporta all’interno dei cantieri presentata dalla padovana Hybrid Reality, alla web app creata dalla padovana NOIMA che permette di certificare la proprietà intellettuale di un’opera d’arte, ai video immersivi a 360 gradi che permettono di vivere in prima persona l’esperienza di entrare nei palazzi storici della città di Verona, presentati dalla veronese Ximula, fino alla simulazione di volo in realtà virtuale sulla città di Padova proposta da FlyEmotions, la prima compagnia aerea di voli panoramici che, nelle prossime settimane, permetterà ai turisti che visitano la città di Padova di poter fare l’esperienza reale di sorvolare il territorio ad un costo accessibile. Sono queste alcune delle esperienze che oggi e domani le imprese e gli enti locali del territorio in visita a Smau Padova potranno fare. Esperienze diverse che hanno l’obiettivo di far comprendere alle imprese e agli enti locali del Nordest le potenzialità dell’innovazione come potente strumento di cambiamento e di evoluzione della propria attività. Potenzialità che già molte imprese ed enti hanno compreso, spesso con il supporto di nuovi fornitori e partner, come startup, fablab o imprese digital: sono infatti 26 le realtà che vengono premiate in questi due giorni dal Premio Innovazione Smau. Nella sola giornata di oggi sono state premiate realtà come Came, Beltrame Group, STAM, per un progetto con Information Consulting, business partner HPE, Maronese ACF, Lago, Bedeschi. Generali, Veneto Lavoro e il Comune di Longarone.

“L’innovazione e la conoscenza per diventare sviluppo economico devono transitare per l’impresa. Smau Padova è l’occasione per far incontrare agli imprenditori del Nordest i partner e i fornitori essenziali le sfide a cui il mercato ci chiama oggi” – commenta Pierantonio Macola, Presidente di Smau. A Smau sono 50 le aziende che Smau oggi e domani avranno il compito di mostrare le potenzialità delle nuove tecnologie alle imprese del territorio, tra queste, aziende primarie dell’ecosistema digital nazionale e internazionale, come Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intesa Sanpaolo, SAP, Seeweb e TIM, ma anche tante startup, fablab e imprese del territorio.

Quantitas è invece la startup, di Mestre, che si è aggiudicata il Premio Lamarck, il riconoscimento che Smau consegna alla startup più pronta per il mercato. La startup di Marghera, che sviluppa applicazioni per l’analisi dei big data per il settore delle smart communities, con, all’attivo già diversi clienti nella Regione, si è aggiudicata la partecipazione gratuita alla prossima edizione di Smau a Londra, il 2-3-4 maggio: un’opportunità per incontrare partner internazionali ed esportare la propria innovazione oltre i confini nazionali.

La due giorni continua domani, alle 10, con il programma dello Smau Live Show che sarà inaugurato, alle ore 10.00, dalla presenza del Vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin. L’attenzione della giornata di domani si sposterà, infatti, sul tema dell’innovazione negli enti Locali e nella Pubblica Amministrazione, con la premiazione di alcuni enti e comuni del Veneto e con la visita del Vicepresidente tra gli stand della Fiera.

Durante tutta la giornata di domani si terrà anche il Creative Camp, nell’ambito del progetto Co-Create della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. Durante la giornata, 20 aziende e distretti tradizionali della meccanica, dell’ edilizia e del legno/arredo e una selezione di imprese e professionisti settori delle industrie creative si incontreranno e daranno vita a progetti di collaborazione e contaminazione utilizzando tecniche e metodologie innovative (co-design, co-progettazione, gamification etc).

Proseguono, inoltre gli Startup Safari, tour gratuiti della Fiera che accompagneranno i visitatori agli stand delle realtà presenti – startup, incubatori e imprese digital. A ogni ora, dal capolinea dello Startup Safari partiranno tour personalizzati in base al settore di appartenenza delle imprese: ICT, smart communities e PA, commercio e turismo, servizi.

Nelle arene continua il programma di formazione e aggiornamento professionale con workshop gratuiti da 50 minuti a cura di docenti, analisti ed esperti sulle principali tematiche in ambito digital: si parlerà di Industria 4.0 e delle novità della legge di Bilancio 2018, di normativa fiscale a sostegno dell’innovazione, di GDPR e Cyber Security, di Intelligenza Artificiale e di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata di Cloud e IoT, di Spid, ma anche di Public Speaking, di Social Media Marketing e di Influencer Marketing e di Storytelling aziendale.

Tutto questo, fino a domani a Smau Padova, dalle 9.30 alle 17.30 al Pad. 11 di Padovafiere.