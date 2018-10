Addio notch, il trend del 2019 sarà la fotocamera sotto lo schermo di Matteo Testa 18 ottobre 2018

Il notch andrà a scomparire nel 2019. Il prossimo trend nel mondo smartphone sarà il foto nello schermo dove ospitare la fotocamera frontale

Apple insieme ad Essential ha creato una grande rivoluzione nel design introducendo per la prima volta su iPhone X il notch, ovvero la tacca che contiene i sensori per il riconoscimento facciale 3D. Nel corso del 2018 praticamente ogni produttore ad eccezione di Sony e Samsung ha adottato la scelta stilistica della Mela. Huawei addirittura ha dichiarato di aver potuto sfruttare questa tecnologia con tre anni di anticipo rispetto alla rivale ma riteneva che il pubblico non l’avrebbe accettata di buon grado. Oggi il notch è diventato una cosa normale ma è comunque destinato a sparire. La stessa Apple potrebbe decidere di abbandonarlo già dall’anno prossimo e le previsioni di Ice Universe sembrano confermare questi rumors. Il trend del 2019 infatti sarà il foro del display in cui verrà posizionata la fotocamera frontale.

I leaker hanno provato ad immaginare dove i produttori decideranno di bucare lo schermo. Questo potrebbe essere posizionato nel centro, in modo simile a quello che viene oggi conosciuto come “notch a goccia”. Si tratta di una soluzione adottata da OnePlus sul modello 6T. La differenza sta nel fatto che non c’è collegamento con la cornice superiore. La fotocamera incassata nello schermo potrebbe anche essere posta nell’estremità sinistra o destra della parte alta dello smartphone. Quello che ci si chiede è quali siano gli effettivi vantaggi di questa tecnologia. Lo spazio recuperato sarebbe infatti minimo, tutto l’opposto rispetto all’inserimento sotto il display di apparati come il lettore per le impronte digitali. Inoltre, tale soluzione non consentirebbe di sfruttare una doppia fotocamera anteriore se non bucando lo schermo in più punti, scelta che difficilmente potrebbe garantire una resa estetica gradevole. Al momento si tratta solo di indiscrezioni ma non è detto che quello che fino a poco tempo fa sembrava bizzarro (vedi il notch) in futuro non possa diventare la norma. Samsung in realtà ha pensato ad una soluzione che ricorda molto quella di Apple ma che risulta comunque differente. La tacca infatti è stata spostata sul lato verticale del dispositivo.