OnePlus 6T arriva il 30 ottobre di Antonino Caffo 9 ottobre 2018













1 Share

Il produttore cinese ha ufficializzato la data di presentazione del nuovo smartphone che verrà svelato in diretta da New York

Non puoi rimanere startup a vita. Lo sa bene OnePlus che nella sua giovanissima età è passata da compagnia produttrice di smartphone per una cerchia di appassionati a big dell’hi-tech, pronta addirittura a costruire Smart TV entro il prossimo anno. Per questo, a fare da sfondo all’arrivo imminente di OnePlus 6T, ci sarà New York, la Grande Mela, location scelta dall’azienda per svelare le ultime novità in ambito mobile.

Come successo per l’attuale modello 6, OnePlus ha intenzione di aprire l’evento alla sua community, tanto da aver messo in moto una medesima strategia che prevede la vendita di biglietti di ingresso alla presentazione quale fosse uno show pubblico. Gli Early Bird tickets costano circa 18 euro e saranno disponibili fino alle 8.00 del 9 ottobre. I Regular tickets costano 26 euro mentre i Plus One (ordine minimo due biglietti) a 22 euro.

Cosa aspettarsi

Sappiamo praticamente tutto del nascituro smartphone. Le novità non sono poche, anzi, più di quanto si pensi. Oltre all’hardware rinnovato, vedremo la presenza di un lettore di impronte sotto lo schermo, primo flagship del mondo mobile a presentarlo, dopo un esperimento orientale sul Vivo. Inoltre, sparirà il jack audio da 3,5 pollici, in favore della sola porta USB di Tipo-C e, sarebbe anche il caso, arrivasse anche il supporto alla ricarica wireless. In realtà, più di una volta OnePlus ha spiegato che la sua strategia va verso il dash charge, dunque un miglioramento della carica cablata ma non è detto che venga introdotta la funzione per beneficiare di tempi dilungati ma con una versatilità maggiore. Ne sapremo di più a fine mese.