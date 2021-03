Anche Niantic produrrà un paio di occhialini AR

Lo sviluppatore di Pokémon Go ha lanciato in rete un teaser di smart glass molto interessante

Probabilmente non si potrà giocare a Pokémon GO con un paio di occhiali AR ma non è un segreto che Niantic, suo sviluppatore, voglia mappare il mondo per finalità di realtà aumentata. L’anno scorso, l’azienda ha annunciato che la Niantic Real World Platform consentirà esperienze AR su gadget che vanno dai telefoni ai dispositivi indossabili. All’inizio di questo mese, Niantic ha mostrato una demo del gameplay di Pokemon GO nel mondo reale con un paio di visori Hololens 2 alla conferenza degli sviluppatori Ignite di Microsoft. La demo indica che il gioco potrebbe funzionare su occhiali per realtà mista, almeno in un ambiente di test. E adesso, un post su Twitter rivela qualcosa in più dei progetti in cantiere, compreso un paio di smart glass.

Cosa c’è di vero

John Hanke, CEO di Niantic, ha condiviso su Twitter una foto che riprende il lato di un paio di occhiali con il logo dell’azienda. Non ha scritto né quando saranno disponibili né cosa saranno capaci di fare ma è comunque un segno di una lavorazione alquanto avanzata in materia. Ad ogni modo, il settore della realtà aumentata potrebbe finalmente portare a casa i buoni propositi molto presto. Se le previsioni degli analisti sono corrette, gli occhiali AR di Apple arriveranno nel 2025 e quest’anno Oppo rilascerà un dispositivo AR con controllo gestuale. Quindi il mercato degli occhiali sarà molto caldo per i prossimi anni. Molto dipenderà dal costo della tecnologia e dal suo porsi, o meno, come trend di massa, piuttosto che una cerchia di appassionati.