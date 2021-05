Software e conoscenza: Wolters Kluwer integra Genya e One FISCALE

Genya e One FISCALE in un unico tool per la crescita dell’efficienza degli studi professionali

Integrazione tra software e conoscenza per rendere gli studi professionali più efficienti e far crescere il business: è questo l’obiettivo di Wolters Kluwer, leader nelle soluzioni di informazione, software e servizi, che unisce Genya e One FISCALE in un unico tool dedicato ai commercialisti.

Con l’integrazione di One FISCALE in Genya i professionisti accedono da un singolo punto d’ingresso a un mondo informativo sempre aggiornato e altamente specializzato. La suite Genya rappresenta infatti un innovativo ambiente digitale nel quale trovano spazio moduli per la contabilità, la creazione del bilancio, i dichiarativi, la gestione dello studio e naturalmente anche la fatturazione elettronica usufruibili in mobilità, su ogni supporto e con avanzati strumenti di collaborazione a distanza. L’integrazione consente di visualizzare nella dashboard di Genya tutti i più recenti aggiornamenti segnalati e interpretati da One FISCALE.

Avere immediata evidenza degli impatti di una novità normativa o gestionale sull’attività dello studio, rappresenta un grande vantaggio competitivo.

One FISCALE, infatti, ragiona proprio come il professionista fiscale ed anticipa le sue esigenze con i migliori contenuti di IPSOA e il fisco: dagli aggiornamenti legislativi agli adempimenti burocratici, dagli approfondimenti su tematiche di interesse all’interpretazione di casi complessi.

“Abbiamo realizzato un sistema integrato dedicato ai commercialisti che hanno la necessità di dotarsi di soluzioni e strumenti tecnologici per supportare il cliente nel prendere decisioni”, ha dichiarato Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Si tratta dell’avvio di un piano più ampio di integrazione tra Genya e One FISCALE che nasce da una lunga esperienza al fianco dei professionisti.”

Il collegamento tra Genya e One FISCALE è semplice. Un’apposita sezione presente all’interno del software consente di approfondire le tematiche e le novità rilevanti, o che impattano sull’attività che il professionista sta svolgendo, semplicemente cliccando nelle voci della sezione “Cosa Cambia” di One FISCALE. In pochi secondi, l’utente Genya potrà accedere direttamente all’ecosistema ONE, ottenendo informazioni mirate sull’argomento, approfondire i temi o utilizzare tutti gli strumenti disponibili su One FISCALE.

“Wolters Kluwer è l’unico operatore presente sul mercato italiano in grado di offrire un servizio di questa tipologia”, conclude Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia. “Affianchiamo da sempre tutti i professionisti – non solo quelli che operano in ambito fiscale – li ascoltiamo per comprendere le loro esigenze e per supportarli al meglio attraverso soluzioni di informazione e software che migliorino il loro workflow e sostengano il business”.