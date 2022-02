Finanza agevolata, oggi un servizio web

L’ERP ARCA Evolution è al centro di un innovativo progetto congiunto tra Wolters Kluwer Italia e RSM

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 si è sedimentato nell’universo manifatturiero italiano e le aziende coinvolte nella ricerca effettuata dall’Osservatorio Transizione Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano e presentata durante il convegno “L’Industria 4.0 in un mondo che cambia” nell’ultimo trimestre dello scorso anno, hanno ampiamente dimostrato di conoscere i benefici del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per ricerca, sviluppo e innovazione e per la formazione.

Il sentiment più diffuso per il prossimo biennio è per un rilancio di forme di iper e super ammortamento su beni strumentali (acquisto, revamping e accessori) e nuovi incentivi diversi da quelli attualmente in vigore per investimenti in beni immateriali (software e piattaforme di system integration).

In quest’ottica Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e RSM, primaria Società di Revisione parte integrante di RSM International, il 6°network al mondo di società specializzate in consulenza e servizi finanziari, stanno mettendo a punto congiuntamente una soluzione end-to-end basata sull’ERP ARCA Evolution e appositamente pensata per le migliaia di PMI che perseguono l’obiettivo di rientrare degli investimenti fatti in ottica Transizione 4.0 anche nel software.

Il gestionale ARCA Evolution di Wolters Kluwer si presta in modo particolare a diventare fulcro della transizione digitale delle PMI italiane grazie alla sua estrema flessibilità operativa e la sua capacità di svilupparsi in mondi produttivi tra loro anche molto diversi.

Le opportunità di accedere alla finanza agevolata sono tantissime e le aziende, soprattutto quelle più piccole e meno strutturate, non hanno spesso la dovuta chiarezza sulle possibilità offerte. Precisamente in questo ambito si sviluppa la soluzione congiunta Wolters Kluwer Italia e RSM, una sorta di soluzione di finanza agevolata “as-a-service”.

In estrema sintesi Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia offrirà al mondo delle PMI italiane il proprio software gestionale, o un’evoluzione dello stesso alle aziende che già ne fanno uso, insieme a una benefit due diligence, effettuata da RSM, di tutte le possibili aree di finanza agevolata.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sottolinea come il mondo delle PMI italiane abbia bisogno di un servizio a valore aggiunto per non disperdere le proprie risorse. «Il mercato della Transizione 4.0 è in evidente vigoroso sviluppo ma gli attori sono spesso società produttive piccole e con scarse conoscenze procedurali rapportate alla loro area produttiva. La partnership con RSM colloca la nostra azienda nelle condizioni di proporre un servizio completo focalizzato oltre che sul business del singolo cliente anche sulla finanza agevolata “tutto in uno con il software” aiutando così l’impresa manifatturiera a individuare le opportunità fiscali connesse alla trasformazione tecnologica e digitale. La clientela potrà così ricevere una valutazione chiavi in mano, su misura e concreta dei benefici fiscali da sfruttare nell’ambito della finanza agevolata, con un progetto di sostituzione o di adozione software chiaro e completo»