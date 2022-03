Sony annuncia i piani PlayStation Plus in risposta a Xbox Game Pass

Nuove opzioni in abbonamento a tre livelli

Sony ha svelato le nuove versioni dei suoi abbonamenti PlayStation Plus, la risposta a lungo vociferata a Xbox Game Pass. PlayStation Plus diventa una combinazione dei due attuali servizi in abbonamento di Sony, PlayStation Plus e PlayStation Now. Due nuove opzioni di abbonamento a PlayStation Plus includeranno l’accesso ai giochi multiplayer insieme a un catalogo di giochi selezionati da installare o riprodurre in streaming. Questi nuovi livelli inizieranno a diventare disponibili a giugno in Asia, e in seguito da Nord America, Europa e resto del mondo.

Come parte del lancio, PlayStation Now non sarà più disponibile come servizio autonomo. PlayStation Plus Essential ha un prezzo di 9,99 dollari al mese e includerà gli stessi vantaggi PlayStation Plus che esistono oggi con accesso multiplayer online, due giochi scaricabili mensili, sconti e spazio di archiviazione cloud per i giochi salvati. Questo livello di PlayStation Plus rimarrà effettivamente lo stesso e allo stesso prezzo.

PlayStation Plus Extra è un nuovo livello che include tutti i vantaggi Essential e aggiunge fino a 400 giochi per PS4 o PS5. I titoli di questo livello extra sono scaricabili e avranno un prezzo di 14,99 dollari al mese. Il terzo livello è PlayStation Plus Premium, al prezzo di 17,99 dollari al mese. L’opzione Premium include tutti i vantaggi in Essential ed Extra, oltre a 340 giochi aggiuntivi, inclusi alcuni titoli PS3 tramite streaming cloud. Ci sarà un catalogo di giochi classici disponibili sia in streaming che in download, inclusi i giochi originali per PlayStation, PS2 e PSP. In questo livello Premium saranno offerte anche prove di gioco a tempo limitato.

“I nuovi livelli Extra e Premium rappresentano un’importante evoluzione per PlayStation Plus”, ha detto Jim Ryan, CEO di PlayStation. “Con questi livelli, il nostro obiettivo è garantire che le centinaia di giochi che offriamo includano i contenuti della migliore qualità che ci distinguono”. Al momento del lancio, Sony prevede di includere giochi come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal.