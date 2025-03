TeamViewer presenta la soluzione Immersive Spatial Computing per migliorare la formazione nel settore manifatturiero

Aggiornamento digitale rapido e onboarding di tecnici e operai tramite modelli 3D, per far fronte alla carenza di competenze

In occasione della fiera Hannover Messe 2025, TeamViewer presenta la soluzione avanzata di spatial computing per la formazione in ambito industriale e per i processi di inserimento del personale (onboarding). In qualità di leader su scala mondiale nelle soluzioni per ambienti di lavoro digitali, tra cui la realtà aumentata (AR) industriale, TeamViewer illustra come aziende nei settori aerospaziale, automotive e ingegneria meccanica stiano migliorando e ottimizzando i propri programmi di formazione a livello internazionale.

Tra i casi applicativi, GE Aerospace, una delle aziende più importanti che fornisce motori per aerei, che sta usando questa soluzione insieme a TeamViewer e a Siemens, partner tecnologico di TeamViewer. Grazie a TeamViewer Frontline Spatial, i gemelli digitali interattivi dei motori commerciali di GE Aerospace vengono messi a disposizione dei tecnici aeronautici tramite tecnologia AR. Questo approccio permette di offrire una formazione remota dettagliata, di alta qualità e conveniente in centinaia di sedi in tutto il mondo. Jaswinder Walia, Executive Director & CIO Engineering di GE Aerospace, spiega i vantaggi dello spatial computing e presenta il caso d’uso specifico in un panel insieme a Tony Hemmelgarn, Presidente e CEO di Siemens Digital Industries, e Oliver Steil, CEO di TeamViewer presso lo stand Siemens (Padiglione 9, Stand 53) lunedì 31 marzo alle 14:30.

Oliver Steil, CEO di TeamViewer, afferma: “Lo spatial computing sta creando opportunità senza precedenti per il settore ingegneristico. Digitalizzando la formazione sia a distanza che in loco, le aziende possono ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre la carenza di personale qualificato e abbattere i costi legati ai viaggi. In collaborazione con i nostri partner, offriamo un’esperienza utente immersiva in 3D, per dare vita ai dati ingegneristici e garantire un accesso intuitivo alle informazioni per tecnici e lavoratori in prima linea in tutto il mondo”. Oliver Steil parla di Spatial Computing durante il keynote “Digital Transformation” di lunedì 31 marzo alle ore 15:30 (Padiglione 17, stand E44).

I visitatori potranno esplorare in prima persona alcuni casi d’uso relativi allo spatial computing (Hall 14, Booth H70) grazie a un motore di Formula 1 e modelli 3D in scala industriale. Inoltre, TeamViewer presenterà anche importanti aggiornamenti del proprio portfolio, tra cui:

Accesso al reparto produttivo: i fornitori di tecnologia e gli OEM devono poter accedere da remoto ai sistemi OT, tuttavia, normative come la NIS2 e le crescenti minacce informatiche richiedono una soluzione di connettività remota altamente sicura che sia in grado di integrare sia gli ambienti IT sia OT. TeamViewer offre una soluzione basata sul principio zero-trust per l’accesso remoto e il supporto tecnico dei reparti produttivi;

Realtà aumentata per post-vendita e logistica: le soluzioni TeamViewer basate workflow di realtà aumentata e assistenza remota rendono l’assistenza tecnica sul campo e il picking in magazzino più smart ed efficienti;

Il futuro dell’ambiente di lavoro digitale: l’interazione tra le capacità avanzate di connettività remota di TeamViewer, gli ultimi sviluppi nell’intelligenza artificiale (AI) e gli strumenti di gestione della Digital Employee Experience (DEX) mostra come sarà il futuro del supporto per l’ambiente di lavoro digitale. Questo approccio permette di rilevare e risolvere automaticamente i problemi tecnici consentendo ai team di supporto IT di sfruttare il potenziale dell’AI per ottimizzare i processi, ridurre i tempi di inattività e i costi, migliorando al contempo l’esperienza degli utenti;

Partnership tecnologiche: TeamViewer presenta progetti congiunti e di collaborazione basati sulle proprie soluzioni presso gli stand dei partner tecnologici SAP, Microsoft e Siemens. Ad esempio, Artus Rupalla, Direttore del Product Management, e Sascha Ballweg, Senior Product Manager di TeamViewer, sono allo stand Microsoft (Padiglione 17, Stand G06 – giovedì 3 aprile alle 15:30) per parlare del tema dei servizi smart basati sull’AI e della connettività IT/OT senza soluzione di continuità per supportare i lavoratori in prima linea.