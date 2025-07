Il futuro delle PMI si costruisce sui dati

La trasformazione digitale non è più solo un’opzione per le PMI italiane, è una necessità imprescindibile per affrontare con efficacia le sfide dell’economia contemporanea

Se una PMI decide di avviare la propria digitalizzazione non significa semplicemente adottare nuove tecnologie, ma è necessario ripensare l’intera organizzazione aziendale. Vanno rivisti processi, competenze, strumenti e mentalità. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, da anni impegnata nell’affiancare le imprese in questo percorso, considera l’evoluzione digitale delle PMI come una sfida strategica. Secondo Michele Bertazzi, manager of Consulting, Professional Services and Delivery dell’azienda, il vero nodo della trasformazione non sta solo nei software, ma nella capacità di generare valore dai dati.

Le imprese che adottano sistemi ERP moderni come Arca Evolution possono infatti contare su una base informativa solida, capace di alimentare processi decisionali basati su analisi concrete. Ma la raccolta dei dati non è sufficiente. Le informazioni vanno interpretate e tradotte in azioni utili per la produttività e la crescita. In questo contesto, la business intelligence assume un ruolo cruciale. Strumenti come Microsoft Power BI, integrati direttamente in Arca Evolution, permettono alle aziende di visualizzare in modo intuitivo le informazioni rilevanti, con dashboard personalizzabili che si adattano al profilo specifico di ciascuna realtà produttiva.

La standardizzazione di base consente un avvio rapido, ma è la personalizzazione che trasforma la tecnologia in un vantaggio competitivo. Ogni impresa ha la propria identità, i propri obiettivi e peculiarità operative, e la possibilità di modellare le funzionalità analitiche su misura rappresenta il vero salto di qualità.

Un punto fermo del percorso proposto da Wolters Kluwer è la formazione. La consapevolezza e la competenza sono condizioni necessarie affinché l’adozione delle soluzioni digitali produca risultati tangibili. L’azienda fornisce supporto continuativo sia attraverso il proprio team di consulenti specializzati, sia con attività formative orientate a rendere autonomi gli utenti finali. Numerose imprese, appartenenti a settori differenti e con livelli di complessità variabili, hanno già adottato con successo Arca Evolution, dimostrando la versatilità della piattaforma. La capacità di adattamento si è rivelata un fattore decisivo, in grado di soddisfare esigenze che spaziano dalla gestione logistica alla produzione industriale.

Guardando oltre, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia punta a rendere l’integrazione con Power BI ancora più profonda, con l’obiettivo di creare una piattaforma evolutiva in grado di seguire e anticipare le esigenze delle PMI italiane. All’orizzonte si profilano anche nuove potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, destinate ad arricchire ulteriormente il panorama degli strumenti analitici.

«La nostra visione è costruire una piattaforma gestionale che non sia solo potente e flessibile, ma anche in continua crescita insieme alle PMI», afferma Bertazzi.

La rivoluzione digitale, quindi, non è solo un traguardo da raggiungere, ma un percorso da affrontare con lucidità e consapevolezza. Arca Evolution si propone come alleato per accompagnare le aziende in questa trasformazione, modificando ogni dato in valore e ogni sfida in un’opportunità di sviluppo.