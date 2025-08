La Canova fa appello alla “friulanità” nel momento storico attuale

In un panorama economico sempre più intricato e globalizzato, dove l’incertezza può regnare sovrana, fare affidamento su valori radicati e solidi diventa una scelta vincente.

È il caso della Canova Srl di Maniago, un’eccellenza friulana nella progettazione e realizzazione di strutture per la logistica industriale, che dimostra come la “friulanità” non sia solo un’identità geografica, ma una vera e propria risorsa competitiva.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Raffaele Canderan a capo della azienda sottolinea il grande valore di questo concetto:’Lo si dà quasi per scontato, ma non la e’. Ed in un mondo così difficile, come quello di oggi, lo voglio sottolineare con forza. La friulanità, intesa come quell’insieme di caratteristiche che contraddistinguono l’ingegno, la laboriosità e la serietà della gente di questa terra. Primo fra tutti, la precisione e l’affidabilità. Ogni scaffalatura, ogni magazzino autoportante, ogni soluzione su misura che esce dagli stabilimenti di Maniago è frutto di un lavoro meticoloso, di una cura per il dettaglio che affonda le radici nella tradizione artigianale friulana. Non è un caso se siamo riconosciuti a livello internazionale per la robustezza e la durata delle nostre realizzazioni, valori inestimabili quando si tratta di investire in infrastrutture complesse’.

A questo si aggiunge una capacità intrinseca di problem-solving e di adattamento. Il Friuli-Venezia Giulia è una terra di frontiera, abituata a confrontarsi con diverse culture e sfide. Questa predisposizione si riflette nella capacità di affrontare progetti complessi, di trovare soluzioni innovative e personalizzate anche per le esigenze più particolari dei clienti, superando gli ostacoli con pragmatismo e ingegno tipicamente friulano.

In un’epoca di delocalizzazioni e catene di produzione frammentate, scegliere una realtà come Canova significa anche puntare sulla trasparenza e sulla responsabilità. La produzione made in Friuli non è solo un’etichetta, ma la garanzia di un processo controllato, di materiali di qualità e di un impegno etico verso i propri dipendenti e la comunità. Questi sono valori che, in un mondo che cerca certezze, rappresentano un porto sicuro.

In sintesi, l’operato di Canova è un esempio lampante di come fare affidamento sulla “friulanità” possa non solo sostenere il tessuto economico locale, ma anche offrire al mercato globale una garanzia di qualità, affidabilità e serietà che, in un mondo sempre più complicato, si rivela un innegabile vantaggio competitivo.