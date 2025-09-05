Canon leader nel report IDC “MarketScape: Worldwide Hardcopy Remanufacturing 2025 Vendor Assessment”

Canon è lieta di annunciare di essere stata nominata leader nel report IDC “MarketScape: Worldwide Hardcopy Remanufacturing 2025 Vendor Assessment”.

Il report evidenzia la crescente domanda di circolarità e sostenibilità nel mercato delle soluzioni di stampa e gestione documentale e analizza le attività a livello globale, regionale e locale di otto importanti fornitori del settore.

Lo studio si concentra in particolare sulla rigenerazione di dispositivi e materiali di consumo, valutando le capacità delle aziende esaminate in base a una serie di fattori, quali il tipo di prodotti rigenerati, il livello di innovazione, il costo di possesso, le strategie di vendita e la distribuzione. In un momento in cui la sostenibilità sta diventando sempre più una priorità intrinseca nel modo di fare azienda, con conseguente aumento della domanda di tecnologie di stampa rigenerate, il report fornisce un solido punto di riferimento per le aziende che desiderano migliorare l’impronta ecologica della loro infrastruttura di stampa.

Il report IDC MarketSpace ha messo in luce i punti di forza di Canon, come la sua storia e le sue risorse nel campo della rigenerazione, affermando che “Canon rigenera i suoi prodotti dal secolo scorso e vanta un ricco bagaglio di competenze e risorse a livello mondiale che le permettono di soddisfare le tendenze attuali e future del mercato in materia di riutilizzo”. Lo studio ha inoltre evidenziato l’ampiezza del portfolio di stampanti multifunzione per ufficio, sottolineando che “i dispositivi rigenerati Canon includono dispositivi A3 monocromatici e a colori e coprono diversi segmenti di velocità”.

Sulla base di queste dichiarazioni, Hiro Imamura, Vicepresidente Esecutivo Digital Printing & Solutions di Canon Europe commenta: “Grazie al nostro solido retaggio in materia di sostenibilità e alle competenze maturate nel campo del ricondizionamento e della rigenerazione a livello globale, siamo nella posizione ideale per aiutare i nostri clienti a compiere passi concreti verso il miglioramento della loro impronta ecologica e il raggiungimento dei loro obiettivi ambientali. Il riutilizzo, il riciclo e la riparazione dei nostri prodotti sono elementi fondamentali di questo approccio e siamo lieti di essere stati riconosciuti come azienda leader in questo importante report IDC MarketScape. Continueremo a promuovere l’economia circolare, riducendo l’impatto ambientale in ogni aspetto della nostra attività e ampliando la nostra gamma di prodotti sostenibili, dalle stampanti alla carta, per supportare ulteriormente i nostri clienti in futuro”.

Le iniziative di Canon in materia di sostenibilità

Canon si impegna a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 e, di recente, ha ottenuto il rating Platinum di EcoVadis per gli sforzi compiuti in materia di sostenibilità, posizionandosi tra l’1% delle aziende valutate, con un punteggio complessivo nel 99° percentile. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno di Canon verso la sostenibilità, con azioni mirate in campo ambientale, sociale e di governance, che interessano l’azienda a livello globale.

Approccio circolare

Il sostegno all’economia circolare è parte integrante della strategia di sostenibilità di Canon. La natura robusta e durevole dei suoi prodotti costituisce una solida base per i processi di rigenerazione e di ricondizionamento, sostenendo l’impegno dell’azienda a dare una seconda vita a componenti e hardware attraverso il riciclo.

Canon rigenera i suoi dispositivi multifunzione di punta imageRUNNER ADVANCE, commercializzati nella regione EMEA con il nome imageRUNNER ADVANCE ES ed ES+ e in Giappone come Refreshed Series. Questa robusta gamma di dispositivi A3 monocromatici e a colori è realizzata con almeno il 90%+ di componenti riutilizzati, che vengono sottoposti a processi intensivi di pulizia, sostituzione e ricostruzione presso gli stabilimenti specializzati Canon. Il risultato è un prodotto di qualità pari al nuovo che offre prestazioni ottimali per soddisfare diverse esigenze aziendali. All’interno della sua gamma di stampanti di produzione, Canon rigenera anche i dispositivi Arizona per supportare i clienti nel segmento del grande formato.

Inoltre, nella regione EMEA, Canon ricondiziona anche la gamma imageRUNNER ADVANCE per creare la serie CU (Certified Used): si tratta di dispositivi multifunzione che offrono stampanti di qualità e prestazioni elevate, progettate per avere una seconda vita.

Tutti questi prodotti ricevono regolari aggiornamenti firmware e hardware che aiutano i clienti a garantire elevati livelli di produttività e sicurezza nel flusso di lavoro, contribuendo ulteriormente ai loro sforzi di sostenibilità.

Riciclo

Canon dispone anche di un programma di riciclo per le cartucce inkjet, avviato nel 1996 e attivo in 15 Paesi europei. In Francia, Canon Bretagne gestisce un programma di riciclo a circuito chiuso per le cartucce toner. Dal 2011, l’azienda ha istituito un sistema per la raccolta dei flaconi di toner usati, per il loro riempimento e la successiva ridistribuzione sul mercato europeo, contribuendo così a ridurre ulteriormente l’utilizzo della plastica.