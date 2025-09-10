Confluent nomina Stephen Deasy nuovo Chief Technology Officer

Confluent, pioniere nel data streaming, ha annunciato la nomina di Stephen Deasy come Chief Technology Officer.

Stephen Deasy guiderà Confluent nella creazione e nell’espansione della propria piattaforma, definendo la visione, la strategia e l’execution del team di ingegneri.

Si concentrerà sul potenziamento della piattaforma di data streaming di Confluent per supportare l’intelligenza artificiale e in tempo reale su scala globale. La sua leadership rafforzerà ulteriormente l’infrastruttura core di Confluent, consentendo a tutte le organizzazioni di creare e implementare più facilmente casi d’uso in tempo reale come l’intelligenza artificiale agentica, esperienze cliente iper-personalizzate e operations automatizzate.

“Stephen porta con sé una vasta esperienza nella crescita dei team di ingegneri e nello sviluppo di piattaforme che alimentano i sistemi più complessi al mondo”, ha affermato Jay Kreps, co-fondatore e CEO di Confluent. “Con la sua visione, potremo muoverci ancora più rapidamente per aiutare i clienti a trasformare i flussi di dati in una solida base per l’AI, decisioni più intelligenti e nuove tipologie di applicazioni in tempo reale”.

Stephen vanta oltre 20 anni di esperienza alla guida di team di ingegneria in aziende software in forte crescita. Recentemente, ha creato i team globali di prodotto e piattaforma di Benchling come CTO. In Atlassian, ha diretto i reparti di ingegneria di Jira, Confluence, Trello e della sua piattaforma cloud. Ha inoltre ricoperto ruoli di primo piano in VMware, EMC e Groupon. Appassionato di tecnologia, Stephen è autore di numerosi brevetti e investitore in startup.

“Confluent sta aprendo nuove possibilità nel campo del data streaming e sono entusiasta di unirmi a questo viaggio”, ha dichiarato Stephen Deasy. “Ho visto da vicino come i dati in tempo reale possano trasformare le aziende. Ora ho l’opportunità di lavorare con i migliori professionisti del settore per rendere questa potente tecnologia più facile da adottare e più efficace per ogni organizzazione”.

