Il 15 ottobre il meglio delle tecnologie Microsoft in un webinar gratuito con le community IT italiane

Una mattinata interamente dedicata all’innovazione tecnologica e al confronto con le community IT italiane: questo è #RoadToWPC – Community Day, in programma martedì 15 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 13:00, in diretta online e ad accesso gratuito.

Organizzato da Overnet Education, realtà di riferimento nella formazione ICT in Italia, insieme alle principali community italiane – WindowServer.it, BeConnected Day, DotNetCode, Azure Meetup Torino, Azure Meetup Veneto, ICT Power e 1nn0va – l’evento rappresenta una tappa di avvicinamento a WPC, la più importante conferenza italiana dedicata alle tecnologie Microsoft, che dal 1994 riunisce ogni anno centinaia di professionisti, oltre 100 speaker di livello internazionale e 1.000 partecipanti per tre giornate di formazione, innovazione e networking ad Assago (MI).

Il format di RoadToWPC sarà agile ed efficace: 7 sessioni da 30 minuti, un concentrato di contenuti tecnici, best practice e casi reali, pensati per professionisti IT, sviluppatori, architects, consulenti e decision maker aziendali che desiderano aggiornarsi sulle ultime novità e prepararsi al meglio alle sfide del futuro digitale.

Tra i temi al centro della giornata:

l’integrazione di Windows Server 2025 con Azure Arc per infrastrutture ibride più flessibili;

per infrastrutture ibride più flessibili; l’evoluzione del Modern Work grazie a Microsoft 365 Copilot;

grazie a Microsoft 365 Copilot; le nuove possibilità di personalizzazione di Visual Studio Code con GitHub Copilot;

con GitHub Copilot; il confronto tra i diversi servizi container su Azure ;

; le pratiche FinOps per governare e ottimizzare i costi cloud;

per governare e ottimizzare i costi cloud; l’approccio Zero Trust alla sicurezza con Entra, Intune, Defender e Purview;

alla sicurezza con Entra, Intune, Defender e Purview; l’ecosistema dati unificato di Microsoft Fabric, che integra AI, analisi e governance.

Questo evento vuole offrire a chi lavora nel digitale un aggiornamento condensato ma di valore, fornendo strumenti concreti e spunti pratici per affrontare le sfide tecnologiche di oggi e prepararsi a quelle di domani. L’occasione perfetta per entrare nello spirito di WPC2025!

La partecipazione è gratuita, previa registrazione qui!