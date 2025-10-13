L’elicottero si fa rapidità per manager e turisti del Nord-Est: nasce Alpen Rotor a Udine

La nuova realtà del trasporto aereo per offrire logistica complessa, voli VIP e sorvoli panoramici sulle Dolomiti. Il Friuli-Venezia Giulia accelera i suoi collegamenti.

Con la nascita di Alpen Rotor S.r.l., la provincia di Udine si dota di una nuova risorsa strategica per il trasporto aereo specializzato di persone e materiali, ma anche di un partner fondamentale per chi cerca la massima rapidità e lusso negli spostamenti. Alpen Rotor, forte dell’esperienza trentennale di Riel Srl nel settore, si posiziona come la risposta ideale non solo per le sfide logistiche più complesse in aree remote, ma anche per la domanda crescente di trasporto aereo rapido e di alta gamma.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

Se il core business dell’azienda include l’essenziale supporto logistico per il trasporto di materiali in alta quota – come l’esbosco (trasporto di legname) in zone impervie – Alpen Rotor apre ora le sue porte anche a una clientela d’élite. Manager, imprenditori e professionisti che necessitano di spostamenti rapidi tra le capitali economiche del Nord-Est o verso poli industriali e montani difficilmente accessibili via terra, potranno contare sulla flotta di Alpen Rotor per un servizio executive all’insegna della puntualità e della sicurezza.

“Per il turista o per l’uomo d’affari, il tempo è la risorsa più preziosa. Offriamo la possibilità di sorvolare le nostre splendide Dolomiti Carniche, raggiungere location esclusive o aeroporti con una rapidità impareggiabile. Alpen Rotor è sinonimo di efficienza logistica, sia che si tratti di un carico di legname o di un manager con un’agenda stretta.”

L’offerta include infatti voli panoramici e dimostrativi, come quelli proposti in occasioni come la Fieraforester, che trasformano il viaggio in un’esperienza indimenticabile sopra alcuni dei paesaggi più spettacolari d’Europa. Operando dalla provincia di Udine, Alpen Rotor sfrutta l’innovazione per affrontare problemi logistici complessi con la massima efficienza e sicurezza, garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

L’azienda pone anche l’accento sulla sostenibilità, impegnandosi attivamente a ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni e a promuovere pratiche più ecologiche in un settore, come quello dell’esbosco, tradizionalmente ad alta intensità. Con un focus sull’innovazione e il rispetto degli standard di sicurezza più rigorosi, Alpen Rotor punta a diventare il punto di riferimento per il trasporto in elicottero non solo in Friuli-Venezia Giulia, ma nell’intero Nord-Est, ridefinendo il concetto di mobilità veloce e specializzata.