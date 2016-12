Instagram lancia gli stickers in stile Snapchat di Matteo Testa 22 dicembre 2016















Instagram ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione e anche questa volta si è ispirato a Snapchat. All’interno delle Storie, che a loro volta riprendono l’omonimo tool dell’app di messaggistica, sarà possibile inserire stickers per personalizzare foto e video. Emoji, testo, informazioni sulla localizzazione o il meteo potranno essere posizionate a piacimento all’interno dei contenuti condivisi che scompaiono dopo 24 ore. In occasione del Natale, Instagram ha voluto inserire anche alcuni adesivi a tema come il pupazzo di neve o l’omino di marzapane.

Nel frattempo, Snapchat continua la sua espansione anche al di fuori della messaggistica. Nello specifico, l’app punta su informazione e intrattenimento per poter competere con Facebook. Il servizio ha quindi annunciato una partnership con il gruppo Disney-ABC Television per la trasmissione di contenuti in esclusiva. Il primo programma ad apparire su Snapchat sarà “Watch party: The Bachelor”, una sorta di aftershow del celebre reality show in cui alcuni ospiti vip commenteranno quello che è successo nella puntata. L’accordo prevede anche che Disney possa raccogliere pubblicità da veicolare su Snapchat.