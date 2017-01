Amazon brevetta i magazzini volanti di Matteo Testa 2 gennaio 2017















Amazon ha brevettato un sistema di dirigibili per effettuare consegne rapide in luoghi con alta concentrazione di persone

Amazon è tra le aziende più visionarie del settore tecnologico e negli ultimi tempi ha aumentato i propri investimenti nel settore dei droni e delle consegne aree. Dopo aver avviato la sperimentazione di questa tecnologia nel Regno Unito, il colosso dell’e-commerce ha brevettato alcuni progetti riguardanti dei veri e propri magazzini volanti dal design molto simile a quello di un classico dirigibile. Nei documenti riportati da TechCrunch si parla di “centri di rifornimento volanti”.

L’idea di Amazon è quella di avere a disposizione un sistema che gli consenta di trasportare con facilità e in tempi brevi merci specifiche a un grande quantitativo di persone concentrate in un luogo ristretto. I dirigibili dell’azienda di Seattle, che ha anche aperto il primo supermercato senza personale e totalmente automatizzato, potranno ad esempio sorvolare stadi o location di concerti per fornire cibo e bevande agli spettatori. Al momento si tratta solo di un brevetto e quindi non c’è la certezza che questa tecnologia verrà effettivamente realizzata.