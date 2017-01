Samsung Galaxy S8 sarà un piccolo PC portatile di Matteo Testa 4 gennaio 2017















Galaxy S8 potrebbe essere un dispositivo maggiormente votato alla produttività grazie ad una funzione ispirata a Continuum di Microsoft

Da tempo si aspetta il lancio da parte di Microsoft di un proprio modello di smartphone. Il tanto atteso Surface Phone dovrebbe essere un “dispositivo definitivo” pensato per un’utenza enterprise. A quanto pare anche Samsung pare abbia deciso di seguire la stessa strada con Galaxy S8. L’obiettivo è quello di rendere il suo top di gamma un prodotto interessante non solo per un’utenza consumer ma anche per i professionisti. Il terminale offrirà quindi maggiori strumenti di produttività rispetto al passato. Con questa mossa Samsung, che ha anche aggiornato la linea Galaxy A, spera di poter riguadagnare credito dopo lo scandalo delle esplosioni di Galaxy Note 7.

Il sito All About Windows Phone afferma che Galaxy S8 potrà essere collegato a schermo, tastiera e mouse per diventare un vero e proprio PC tascabile. A conferma di questa indiscrezione il portale ha condiviso un’immagine dal titolo “Samsung Desktop Experience. Next Mobile Workspace”. L’azienda coreana per questa funzione sembra essersi ispirata a Continuum di Microsoft, che consente di trasformare in PC il proprio smartphone Windows Phone collegandolo a periferiche esterne.

Per scoprire se Galaxy S8 sarà maggiormente votato alla produttività non resta che attende l’evento dedicato “Unpacked” al Mobile World Congress 2017. In realtà alcuni ritengono che il top di gamma, che potrebbe essere disponibile in un formato da 6 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione, non sarà pronto prima di aprile a causa di un ritardo nel suo sviluppo. Samsung ha infatti preso tempo per evitare che si riproponesse lo stesso problema di Galaxy Note 7.