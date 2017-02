Facebook: la Reaction più utilizzata è “Love” di Matteo Testa 24 febbraio 2017















Facebook afferma che “Love” è stata la Reactions più utilizzata nell’anno passato

Un anno fa, proprio in questo giorno, Facebook ha deciso di aggiungere al classico “like” altre opzioni per consentire agli utenti di esprimere in modo più completo le proprie emozioni nei confronti di un post. Dopo 12 mesi le cosiddette Reactions (Love, Ahaha, Wow, Sigh e Grr) sono state condivise 300 miliardi di volte e si è scoperto che la più utilizzata è stata proprio quella a forma di cuore.

“Abbiamo analizzato ed è da ora possibile fornire informazioni su quali sono state le reazioni più utilizzate e i periodi e luoghi in cui queste vengono utilizzate di più, in modo da fornire maggiori insights su come gli oltre 1.8 miliardi di utenti Facebook esprimono se stessi”, scrive Facebook in un post. Dal report è quindi emerso che “Love” è stata condivisa per oltre la metà del totale delle Reactions. Inoltre, il picco massimo per l’utilizzo della funzione è stato raggiunto durante il periodo di Natale dell’anno passato.

Facebook, che ha messo la sua AI anti fake news a disposizione della lotta al terrorismo online, ha anche stilato la classifica dei Paesi con il numero più alto di click sulle Reactions. I messicani sono i più inclini a utilizzarle seguiti dagli abitanti di Cile, Suriname, Grecia, Paraguay, Costa Rica, Belize, Stati Uniti, Brasile e Uruguay.