Nokia rilancia l'indistruttibile 3310 per il MWC 2017 di Matteo Testa 15 febbraio 2017















Il famosissimo Nokia 3310 e la sua famigerata scocca potrebbero tornare in una versione rinnovata al Mobile World Congress di Barcellona

Circa 16 anni fa Nokia lanciò il suo telefono 3310, il primo a offrire suonerie polifoniche, cover intercambiabili e il celebre gioco Snake. Questo dispositivo ha fatto la storia dell’azienda di Espoo ed è stato venduto in un numero elevatissimo di esemplari. Inoltre, grazie alla sua incredibile resistenza è diventato un vero e proprio oggetto di culto tanto da essere protagonista di numerosi e divertenti meme sul web. Oggi si scopre che Nokia potrebbe rilanciare il 3310 al Mobile World Congress 2017 e la conferma arriva dal CEO di HMD Global, l’azienda che ha acquistato i diritti sul marchio finlandese, Evan Blass.

Alla fiera della tecnologia di Barcellona dovrebbero essere presentati tre nuovi dispositivi Android. Il primi due si chiameranno Nokia 5 e Nokia 3 mentre il terzo sarà probabilmente la versione rinnovata del celebre 3310. Al momento si sa pochissimo di questo telefono dal sapore vintage ma pare che integrerà almeno la connettività 3G e la possibilità di utilizzare una seconda SIM in contemporanea. Il dispositivo non avrà un display touch ma offrirà uno schermo da 2.4 pollici, radio fm, player per mp3, fotocamera da 2 Megapixel e una batteria in grado di garantire 30 giorni di autonomia in standby e 22 ore di chiamate consecutive. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 59 euro. Date le sue caratteristiche è praticamente impossibile che venga integrato anche il nuovo assistente vocale Viky ma è invece probabile che venga commercializzato, almeno inizialmente, solo nei mercati emergenti.