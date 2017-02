Sanità digitale: Italtel ed Exprivia lanciano un nuovo sistema di telemedicina di Redazione Data Manager Online 24 febbraio 2017















La soluzione è stata sviluppata in sinergia integrando la piattaforma aperta DoctorLink di Italtel e la piattaforma eLifeCare di Exprivia

Italtel, azienda multinazionale specializzata nella IT system integration, Network Functions Virtualization (NFV) e nelle comunicazioni All-IP, ed Exprivia, gruppo internazionale in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l’intera catena del valore del cliente, lanciano una innovativa soluzione di telemedicina.

Il sistema sanitario sta cambiando, influenzato dalla crescente attenzione alla cura e al benessere personale, dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla crescente diffusione delle malattie croniche; a questi fattori si aggiunge la necessità di razionalizzare sempre di più l’incremento progressivo della spesa sanitaria. L’innovazione digitale e le nuove frontiere dell’IoT possono rappresentare la leva strategica per rispondere alle sfide di un sistema sanitario che cambia rispettando al tempo stesso i bisogni e le aspettative dei cittadini.

L’innovativa soluzione che integra la piattaforma aperta DoctorLINK di Italtel con la piattaforma eLifeCare di Exprivia raccoglie le sfide della sanità digitale e rivoluziona completamente l’approccio alla cura domiciliare, gestendo in maniera completa e integrata i processi e i servizi di assistenza. Il sistema, infatti, fornisce soluzioni e servizi per il monitoraggio remoto, la telemedicina e il teleconsulto, il controllo dell’approvvigionamento dei farmaci, sistemi di refertazione e archiviazione, dossier sanitari e fascicoli elettronici che raccolgono la storia clinica del paziente.

DoctorLINK di Italtel utilizza le tecnologie WebRTC, IoT e la comunicazione contestuale per fornire servizi in tempo reale, semplificare l’esperienza di pazienti domiciliari e migliorare l’interazione tra loro e l’ospedale. Attraverso questa soluzione, fruibile da mobile o tablet, gli operatori hanno la possibilità di monitorare e gestire in real time i pazienti fungendo da intermediario operativo tra lo stesso paziente e l’equipe o il medico specialista che ha in cura il malato.

Gli specialisti medici, allo stesso tempo, possono accedere alla piattaforma per consultare i dati di cartella – disponibili in unico database cross episodio – inerenti la terapia, i parametri vitali, ecc., possono eventualmente modificare le terapie condividendo specifici protocolli, oltre a consultare referti a supporto della terapia. La soluzione, infatti, consente di condividere file audio, video, testi e immagini utili per diagnosi, trattamenti e supporto alla terapia.

La piattaforma integrata dispone, inoltre, di specifiche applicazioni mobile ad uso del paziente che permettono la partecipazione attiva dell’assistito, del care giver o dell’equipe domiciliare e consentono la gestione da remoto di alcuni servizi, quali l’erogazione di prestazioni a domicilio sulla base dei piani assistenziali, la rilevazione dei parametri vitali, sessioni di video consulto, geolocalizzazione del paziente, fino alla richiesta di approvvigionamento dei farmaci.

“Per un sistema sanitario moderno, attento ai bisogni del paziente e in grado di impostare un nuovo modello di relazione tra tutte le parti interessate, è fondamentale far leva sugli elementi tecnologici che l’innovazione pone alla nostra portata”, ha commentato Fiorenzo Piergiacomi, responsabile Public Sector Account Unit di Italtel. “DoctorLINK è una soluzione dalla user experience intuitiva che consente una nuova gestione del paziente deospedalizzato attraverso il consulto remoto e lo scambio di informazioni audio, video, immagini”.

“In un’ottica di continuità di cura tra ospedale e territorio – commenta Paolo Stofella, direttore business development di Exprivia healthcare IT – questa soluzione consente non solo l’integrazione con i sensori biometrici in dotazione ai pazienti in logica IoT, ma si estende anche alla telepresence e alla cartella clinica informatizzata che Exprivia offre sulla piattaforma eLifeCare permettendo agli operatori sanitari di valutare lo stato di salute del paziente nel contesto del suo quadro clinico storico”.

Italtel e Exprivia presenteranno la soluzione intelligente integrata di Smart Health al Mobile World Congress che si svolgerà dal 27 febbraio al 2 marzo a Barcellona.