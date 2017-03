Bixby, l’assistente vocale di Samsung è ufficiale di Matteo Testa 21 marzo 2017















Bixby ha un’intelligenza artificiale avanzata che gli consente di effettuare diverse operazioni anche senza un input dell’utente

Manca ormai pochissimo alla presentazione di Galaxy S8 e Samsung si è finalmente decisa a rivelare qualche dettaglio sul suo assistente vocale Bixby. In questi giorni abbiamo scoperto il logo che lo identifica e la sua effettiva esistenza era stata confermata dal colosso coreano tramite la propria divisione italiana. Ora Samsung ha condiviso i principi cardine su cui Bixby è stato costruito: completezza, consapevolezza del contesto e tolleranza cognitiva.

Come leggiamo nel post di Samsung pubblicato sul proprio blog ufficiale, sembra proprio che Bixby sarà un assistente personale molto superiore alla concorrenza. Innanzitutto il software Made in Korea sarà in grado di attivare per tutte le app che lo supportano qualunque funzione in esse integrata e non solo alcune. Per utilizzare Bixby non saranno necessarie frasi standard come “Ok Google” o “Hey Siri”. L’assistente vocale comprende anche i comandi parziali o incompleti dati dall’utente. Infine, il software potrà essere chiamato in causa in ogni momento ma soprattutto sarà in grado di adattarsi automaticamente al contesto. A seconda della situazione, Bixby attiverà quindi la funzione più utile per l’utente.

Il primo dispositivo a supportare la nuova intelligenza artificiale di Samsung dovrebbe essere proprio Galaxy S8, di cui ormai sappiamo praticamente tutto. In Rete sono già apparse diverse immagini e video che ne rivelano il design e la maggior parte delle caratteristiche tecniche.