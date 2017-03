Galaxy S8: ecco un altro video del prossimo Android di Antonino Caffo 7 marzo 2017















Samsung svelerà il telefono il 29 marzo ma grazie alle indiscrezioni in rete sappiamo praticamente tutto del prossimo flagship

Vale ancora parlare di presentazioni esclusive, eventi ad-hoc e tutto ciò che circonda un nuovo prodotto hi-tech quando internet è in grado di svelarci tutto con un certo anticipo? Pensiamo al Mobile World Congress di Barcellona: gli smartphone più attesi erano il P10 di Huawei, il G6 di LG, i Nokia e il BlackBerry “Mercury”. Nessuno di questi è stato esente da indiscrezioni nei mesi precedenti, trovando conferma ai singoli keynote dedicati. Solo l’Xperia XZ Premium, lanciato da Sony, ha rappresentato una certa novità (visto lo schermo 4K HDR), perché depositario di leak minori in confronto ai concorrenti. Capirete dunque che uno dei due telefonini più attesi dell’anno, il Galaxy S8 (l’altro è l’iPhone 8), non può essere più una sorpresa per il pubblico del web, abituato oramai a nuove scoperte giornaliere.

Cosa gira online

L’ultima riguarda un video (sopra) che ritrarrebbe il prossimo smartphone in tutta la sua livrea, 5 secondi in cui dare un occhio alle innovazioni rispetto alla generazione attuale degli S7. Quello che si nota è una curvatura ancora maggiore dei lati, se possibile fin dietro la scocca, tale da mostrare notifiche pure a telefonino a testa in giù. Sul retro la fotocamera resta singola ma affiancata da un sensore che potrebbe essere quello per la lettura delle impronte digitali, non più presente sul fronte della cover. Il tasto Home infatti sparisce e non è chiaro se le sue funzionalità verranno implementate dal punto di vista software (i classici tasti virtuali di molti Android) oppure hardware, con un escamotage direttamente sul display. Ne sapremo di più il 29 marzo, giorno della presentazione ufficiale, anzi prima, alla prossima indiscrezione.