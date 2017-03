Samsung Italia conferma Bixby e parlerà la nostra lingua di Matteo Testa 15 marzo 2017















Nelle policy della privacy di Samsung Italia c’è un riferimento ufficiale a Bixby, l’assistente vocale Made in Corea

Qualche mese fa Samsung ha confermato di star lavorando a una propria intelligenza artificiale e in molti hanno pensato che l’azienda coreana volesse sfruttarla per un assistente vocale in grado di competere con Siri o Google Assistant, la cui disponibilità verrà presto estesa a tutti i dispositivi Android. Col passare del tempo sono trapelate nuove informazioni su questo progetto e si è scoperto che si chiamerà Bixby. Anche il suo logo è apparso in Rete ma fino ad oggi non è arrivata nessuna conferma ufficiale che l’AI fosse stata effettivamente realizzata. Samsung Italia ha modificato oggi le sue policy per la privacy sui dispositivi mobili e ha citato chiaramente Bixby nel paragrafo dei Servizi Vocali insieme a Voice, Translator e Modalità Auto. Il riferimento all’assistente vocale nella documentazione ufficiale della divisione italiana di Samsung lascia supporre che questo supporterà fin dal primo giorno la nostra lingua, cosa che per esempio Google Assistant ancora non fa.

Stando agli ultimi rumors, Bixby debutterà ufficialmente con Galaxy S8. Il nuovo top di gamma verrà presentato ufficialmente il 29 marzo ma conosciamo già molti dettagli che lo riguardano. Sul web sono apparse numerose foto leak che ne svelano il design e in questi giorni è stato pubblicato anche un video.