Galaxy S8, le foto leak ne svelano il design di Matteo Testa 2 marzo 2017















In Rete sono apparse le prime immagini che mostrano il design borderless di Galaxy S8

Samsung non è riuscita a presentare il suo top di gamma Galaxy S8 a causa di un ritardo nella progettazione dovuto ai problemi alla batteria del phablet Note 7. L’azienda coreana è comunque intervenuta alla fiera di Barcellona con Galaxy Tab S3, Galaxy Book e novità per il mondo della realtà virtuale. Durante la sua conferenza stampa il colosso asiatico ha rivelato che Galaxy S8 sarà presentato ufficialmente il 29 marzo ma già oggi l’hype è alle stelle. Coloro che ripongono grandi aspettative in questo dispositivo possono comunque consolarsi con le prime foto leak che ne svelano il design.

Evan Blass, meglio conosciuto su Twitter come @evleaks, ha condiviso ieri quello che sembra essere uno scatto di Galaxy S8 per la stampa. Nell’immagine viene mostrata la parte frontale del dispositivo e si può notare la quasi totale assenza di bordi attorno al display. Lo smartphone inoltre presenta una doppia fotocamera simile a quella utilizzata da Note 7 per l’autenticazione tramite riconoscimento dell’iride e manca del tutto il tasto Home fisico.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 marzo 2017

Il leak di Blass è stato poi confermato da altre foto pubblicate da BGR che mostrano lo smartphone anche da altre angolazioni. In questi scatti si può notare che Samsung non ha seguito la strada intrapresa da Apple e ha mantenuto il jack audio da 3.5 mm. Inoltre, il device sembra più sottile rispetto al suo predecessore.

Galaxy S8 dovrebbe essere disponibile in due formati (5.8″ e 6.2″) e molto probabilmente non si potrà avere una versione flat ma solo Double Edge. Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 835 o Exynos 8895 a seconda dei mercati mentre la RAM non supererà i 4 GB. Lo smartphone dovrebbe inoltre offrire fino a 256 GB di memoria e una funzione simile a Continuum di Microsoft per trasformalo in un mini PC portatile. Infine, Galaxy S8 sarà il primo a sfruttare il nuovo assistente vocale proprietario Bixby.