Instagram apre a tutti i brand le inserzioni su Stories di Antonino Caffo 6 marzo 2017















Dopo il test con 30 clienti a livello globale, il social avvia la fase ufficiale di advertising nella sezione dedicata ai contenuti mordi e fuggi

Che l’adv sui social network tiri è un dato di fatto. Basti pensare che Snapchat, di recente quotata in borsa, nel 2016 ha incassato 400 milioni di dollari dalle vendite pubblicitarie, numeri da capogiro per un’azienda che qualche anno fa non esisteva nemmeno. Il momento è dunque il migliore per azzannare il mercato, spingendo gli investitori a scommettere sulle nuove tecnologie. Per questo Instagram aveva avviato nel 2016 un programma beta per testare la pubblicità su Stories, tramite il lavoro di 30 inserzionisti a livello globale. Questi potevano pubblicare foto e video di pochi secondi nella timeline degli utenti, da vedere una sola volta, proprio come i contenuti degli altri iscritti.

Aperto a tutti

Dopo il periodo di prova, la piattaforma di proprietà Facebook ha comunicato l’apertura dell’adv su Instagram Stories per tutti i brand, che potranno pianificare le loro campagne sfruttando strumenti come Power Editor e Ads Manager. I clienti potranno scegliere tra tipologie di guadagni differenti, ad esempio in base alla reach, optando per inserzioni in modalità full-screen, così da incrementare il numero di visualizzazioni. La crescita di Stories è sotto gli occhi di tutti: ha in media 150 milioni di utenti al giorno, il 70% degli instagrammer segue almeno un business, circa un terzo delle Storie più viste proviene da un’azienda e il 70% di queste sono sotto forma di video, di cui il 25% realizzate tramite l’app correlata Boomerang. Il rollout delle campagne pubblicitarie è già cominciato ma diventerà globalmente disponibile in tutti i paesi entro qualche giorno.