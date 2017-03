WhatsApp avrà una sua app per le aziende di Matteo Testa 1 marzo 2017















WhatsApp for Business sarà un’app stand alone dedicata alle PMI con strumenti specifici per comunicare con i clienti

A pochi giorni dall’introduzione degli status che scompaiono dopo 24 ore, sono trapelate novità riguardanti WhatsApp. Il co-fondatore dell’app, Brian Acton, ha confermato in una intervista a Hindustan Times che l’azienda è intenzionata a lanciare una versione dedicata alle aziende. Il servizio sarà “rivolto a piccole e medie imprese, nelle quali un piccolo numero di dipendenti deve interfacciarsi con un grande numero di clienti”. Un progetto simile è già stato realizzato da Facebook, che tramite Workplace guarda proprio al mondo business.

L’idea è quella di realizzare una piattaforma di messaggistica dotata di funzioni specifiche per i professionisti e che probabilmente sarà disponibile solo su abbonamento. La versione business di WhatsApp sarà quindi separata dalla piattaforma principale e consentirà alle aziende di avere un contatto più diretto con i clienti e rivolgersi a un pubblico specifico. Acton ha fatto l’esempio dei medici che in molti casi usano la chat per comunicare con i pazienti. Il servizio debutterà prima in India. In questo Paese hanno sede oltre 35 milioni di piccole e medie imprese e WhatsApp è già utilizzata da 200 milioni di utenti. Acton ha confermato di aver già incontrato il Ministro per l’IT, Ravi Shankar Prasad, per discutere delle possibilità offerte dal nuovo servizio.