Un nuovo sguardo ai tablet pieghevoli di Lenovo di Matteo Testa 24 luglio 2017















Lenovo presenta per la seconda volta il suo dispositivo che si trasforma da tablet a phablet e viceversa

Oggi la tendenza dei produttori è quella di proporre dispositivi con bordi ridotti al minimo, caratteristica che abbiamo visto prima in Galaxy S8 poi in Essential Phone di Andy Rubin e con ogni probabilità anche su iPhone 8 che arriverà a settembre. Le aziende del settore mobile non hanno comunque abbandonato l’idea dei display OLED flessibili e la dimostrazione arriva da ciò che ha mostrato Lenovo al Tech World 2017.

L’azienda cinese ha mostrato i progressi fatti con il suo progetto Folio, ovvero un tablet che si trasforma in phablet piegandone lo schermo come si fa con un libro. Il dispositivo era già stato svelato ufficialmente circa un anno fa e ad oggi è rimasto ancora a livello di prototipo. Folio può passare da un display da 7,8″ a uno da 5,5″ e viceversa. Lenovo ha scelto una risoluzione da 1.920 x 1.440 pixel e ha deciso di mantenere il vecchio SoC Snapdragon 800 di Qualcomm, che è convinta che il contenzioso che ha con Apple si risolverà al di fuori delle aule di tribunale. Il sistema operativo è ancora Android 7.0. Lenovo sembra credere molto nel suo tablet pieghevole ma da quello che abbiamo visto al Tech World deve ancora lavorare molto prima di poter realizzare un prodotto davvero pronto per il mercato e lanciare un nuovo trend per l’intero settore mobile. In particolare ci si dovrà concentrare sulle dimensioni e la potenza di calcolo per rendere questi dispositivi davvero appetibili per il grande pubblico.