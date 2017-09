1987-2017: 30 anni di .it

L’anagrafe dei nomi a dominio .it Registro, con i suoi 3 milioni tra imprese e persone fisiche iscritte, festeggia in grande questo importante anniversario con una serie di incontri dedicati alla storia digitale nel segno del “punto it”



Sono passati 30 anni da quando IANA nel dicembre 1987 ha delegato il CNR di Pisa a gestire il Registro, l’anagrafe dei nomi a dominio “punto it”. E oggi sono oltre tre milioni, i nomi italiani, assegnati a persone fisiche e imprese, da grandi brand “pionieri” come Enel, Ferrari, La Rinascente, Buffetti, Acqua di Parma, che hanno aperto il loro sito e iniziato la loro storia digitale tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, fino ad Abbigliamento LU.DI.CA., in provincia di Salerno, tremilionesimo nome registrato nel dicembre 2016.

Per festeggiare questo importante anniversario, il Registro lancia oggi una serie di appuntamenti dedicati alla storia digitale nel segno del “punto it”, a partire da quelli ospitati all’interno dell’Internet Festival in programma a Pisa dal 5 all’8 ottobre: nello spazio del Teatro Lux i primi tre giorni saranno dedicati alle imprese con meeting, workshop e networking con i principali esperti italiani del settore; l’evento clou, domenica 8 dalle 16 alle 18, organizzato in collaborazione con Startupitalia, porterà sul palco le storie di aziende e protagonisti del web che hanno scelto il .it per caratterizzare la propria identità online, moderate dal giornalista Giampaolo Colletti. Tra gli ospiti già confermati Sonia Peronaci – foodblogger e fondatrice di Giallo Zafferano e di soniaperonaci.it, Francesca Barbieri, travel blogger Fraintesa e Andrea Di Caro, direttore di gazzetta.it.

Passaggio quindi a Roma il 26 ottobre per la finale di .itCup Registro, la competizione per startup ICT del CNR che mette in palio la possibilità di volare in Silicon Valley per un’esperienza di formazione imprenditoriale presso la prestigiosa Startup School di Mind The Bridge. Oltre 100 le domande pervenute ma solo sei – EasyTax Assistant, Ludwig, noon.care, Pharmercure, SmarTrainingSystem (STS) e Glitch Factory – sono le aziende selezionate che si presenteranno davanti a una platea di investitori nazionali e altri noti imprenditori.

Approdo infine a Milano il 24 novembre, dalle 11 alle 16, con il grande evento celebrativo “30 anni di .it” che, ospitato presso La Pelota e moderato dal giornalista Alessio Jacona, ripercorrerà le tappe del percorso intrapreso fino a oggi da Registro .it grazie anche alla relazione profonda con l’ambiente della ricerca del CNR e alle numerose attività svolte insieme alle PMI.

“Fin dalla sua nascita il Registro .it si è reso parte attiva di un processo di diffusione partecipato e condiviso della cultura della Rete, ispirato alla libera competizione degli attori, all’uso consapevole, alla neutralità e nel quale trovano ampia rappresentanza le comunità globali di Internet – ha commentato Domenico Laforenza, Direttore di Registro .it – La giornata del 24 novembre a Milano rappresenterà un’occasione per festeggiare la storia del Registro guardando alla trasformazione digitale dell’Italia e ai grandi cambiamenti per la società e per il mondo dell’impresa che derivano e deriveranno sempre di più dalla diffusione della Rete, della cultura digitale, della tecnologia”.

Tra i temi portanti della giornata, “Il futuro dei nomi a dominio”, un’analisi dell’evoluzione del mercato dei nomi a dominio nei prossimi anni tra sfide e prospettive per i registri mondiali e per tutti gli attori del settore, con i pareri esperti di Domenico Laforenza (Responsabile del Registro .it) e Jean-Jacques Sahel (ICANN – Managing Director for the European Office in Brussels and Regional Vice President for Europe).

E ancora, “L’Italia digitale: politiche e buone pratiche per l’Agenda digitale italiana” insieme a Paolo Barberis (Consigliere per l’innovazione della Presidenza del Consiglio), all’On. Antonello Giacomelli (Sottosegretario dello Sviluppo Economico) e ai più alti rappresentanti dell’Agenda Digitale.

Spazio anche alle imprese, con i sei vincitori delle passate sei edizioni di .itCup Registro e con i protagonisti delle Storie italiane dell’iniziativa unnomeunsogno.it, due delle iniziative del Registro .it dedicate alla promozione della cultura digitale per le imprese. Tra gli ospiti già confermati Monica Nardis (Pragma) e Matteo Flora (The Fool).

E infine le scuole, perché l’attività del Registro .it per la cultura digitale passa anche dalle nuove generazioni: l’attività della Ludoteca del Registro .it, il premio .itContest lanciato in occasione del trentennale del Registro e il volume a fumetti “Nabbovaldo” realizzato per la collana Comics&Science di CNR Edizioni saranno raccontate sul palco della Pelota.

Appuntamento intanto dal 5 all’8 ottobre a Pisa per l’avvio delle celebrazioni del trentennale all’interno dell’Internet Festival.