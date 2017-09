Anche Alibaba investe nei punti vendita fisici di Matteo Testa 11 settembre 2017















Alibaba aprirà in Cina un enorme megastore con negozi multimarca. La prima azienda cinese per capitalizzazione sfida Amazon anche sul mercato fisico

Amazon ha compreso che la vendita diretta è fondamentale per sostenere l’e-commerce. Da qui è nata una nuova strategia che prevede la creazione di punti vendita fisici in cui gli utenti online possono accedere a ulteriori servizi. L’azienda di Seattle ha quindi provveduto ad aprire una classica libreria nel centro di New York e con l’acquisizione di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari ha messo le mani su una delle catene di supermercati con prodotti biologici più importanti al mondo. Dopo aver conquistato il mondo digitale, Amazon sta quindi cercando di fare lo stesso anche in quello fisico. Alibaba, da tutti considerato il principale rivale della creatura di Jeff Bezos, ha scelto di adottare la stessa strategia.

Il colosso dell’e-commerce cinese aprirà a Hangzhou un vero e proprio megastore chiamato “More Mall”. Il centro sarà distribuito su 5 piani per un totale di 40mila metri quadrati di superficie. Al suo interno non ospiterà soltanto i negozi e marchi di sua proprietà e distribuiti tramite la piattaforma Taobao ma anche punti vendita di altri brand cinesi e quasi sicuramente anche internazionali. Tra questi troverà spazio il più grande tra i supermercati Hema che offre un servizio molto simile ad Amazon Go, l’esperimento di alimentari 2.0 dove tutto è gestito tramite app. L’utente scansiona i prodotti che vuole acquistare tramite l’app ed effettua poi il pagamento via Alipay, una piattaforma che da sola ha gestito 1.700.000.000 di dollari di transazioni l’anno scorso. Il CEO Jack Ma, che ha già risposto ad Amazon Echo con un suo altoparlante domestico, ha sottolineato che More Mall “renderà la differenza tra commercio fisico e virtuale obsoleta” ed è difficile non essere d’accordo con lui.