Galaxy Note 8: basta una foto per ingannare il riconoscimento facciale di Matteo Testa 6 settembre 2017















Uno sviluppatore ha mostrato come sbloccare un Galaxy Note 8 di Samsung con una semplice foto

Galaxy Note 8 dovrebbe essere il dispositivo che farà dimenticare l’increscioso difetto alla batteria che ha portato al ritiro dal mercato del precedente modello e un conseguente danno economico e di immagine non indifferente per Samsung. Purtroppo per l’azienda coreana, che ha portato in Italia il suo top di gamma dei QLED TV, anche questo phablet ha già mostrato un problema piuttosto grave. Questa volta si tratta di un difetto nel sistema di riconoscimento facciale utilizzato per l’autenticazione. Basterebbe infatti possedere una foto del proprietario del dispositivo per sbloccarlo senza sforzo.

Lo sviluppatore Mel Tajon ha mostrato come ingannare i sensori del phablet utilizzando una versione demo di Galaxy Note 8 presente in un centro commerciale. Come si vede nel video in calce all’articolo, è bastato scattarsi una foto pochi minuti prima per accedere al dispositivo. Sebbene si tratti di una versione promozionale di Galaxy Note 8 è comunque evidente che qualcosa non va. Solitamente questi modelli promozionali sono privi del modulo radio e con una versione modificata del sistema operativo finalizzata semplicemente a mostrare foto e video a scopo pubblicitario. Per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto tecnico, compreso il riconoscimento facciale, lo smartphone dovrebbe essere identico alla versione commercializzata. Trattandosi di un dispositivo da quasi 1.000 euro si tratta di un difetto non da poco soprattutto alla luce di tutti gli scandali nel campo della sicurezza online emersi negli ultimi mesi.