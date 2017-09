I Pixel 2 potrebbero avere una scocca interattiva di Matteo Testa 19 settembre 2017

All’interno del codice dell’app “Ricerca Google” ci sono indizi sulla scocca interattiva di Pixel 2 e Pixel XL 2



Google presenterà i suoi Pixel 2 e Pixel 2 XL il 4 ottobre, quindi con un giorno in anticipo rispetto alle previsioni. In attesa dell’evento ad essi dedicato continuano a circolare nuovi rumors riguardanti gli smartphone prodotti rispettivamente da HTC ed LG. L’ultima indiscrezione riguarda la possibilità che la scocca del modello più piccolo possa essere interattiva tramite pressione e secondo 9to5Google la conferma arriverebbe dall’ultimo aggiornamento dell’app Ricerca Google attualmente in fase beta.

Nel codice della versione 7.12 dell’app si fa riferimento a una funzione chiamata “Active Edge” che molto probabilmente consentirà di interagire con lo smartphone premendo sui bordi dello stesso. La stessa caratteristica è ad esempio presente su HTC U11 e per questo molti concordano sul fatto che verrà integrata proprio nel modello di Pixel 2 realizzato dall’azienda taiwanese, che in futuro potrebbe entrare a far parte della famiglia di Mountain View. L’analisi del codice ha permesso anche di scoprire altre novità come la modalità Routine, che permette di avviare più azioni attraverso un comando singolo, e una nuova barra di ricerca di Google. Si parla anche dell’implementazione di voci e hotword per Google Assistant oltre all’aggiornamento del catalogo di suoni per Google Home.