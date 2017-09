Surface Book 2 non arriverà prima dell’anno prossimo di Matteo Testa 19 settembre 2017

Surface Book 2 non verrà presentato al prossimo evento Microsoft come molti speravano

C’è grande attesa attorno alla seconda generazione di Surface Book ma purtroppo per loro i fan di Windows dovranno attendere ancora un po’ di tempo per vedere il nuovo laptop di Microsoft. Stando alle fonti citate da ZDNET l’azienda di Redmond non ha intenzione di svelare il dispositivo al prossimo evento dedicato all’hardware che si terrà a fine ottobre. Microsoft, che ha bloccato la falla di Windows che ha permesso la diffusione dello spyware FinSpy, ha comunque confermato che verranno annunciate novità per il mondo Surface.

Surface Book 2 arriverà molto probabilmente all’inizio del 2018. L’evento di ottobre dovrebbe invece essere incentrato sulla versione LTE di Surface Pro, altro dispositivo molto richiesto dagli utenti. Al momento sappiamo poco o nulla di Surface Book 2 ma ci sono diverse conferme che con il laptop verranno svelati anche Surface Hub per il mercato business e soprattutto l’ormai famigerato Surface Phone, attualmente conosciuto con il nome in codice “Andromeda”. Lo smartphone potrebbe avere uno schermo pieghevole che consentirà di convertirlo in un mini PC e sarà lo strumento con cui Microsoft prevede di portare Windows 10 Mobile in tutto il mondo.