Un ecosistema di servizi Samsung ancora più ricco per chi sceglie Galaxy S8/ S8+ e Galaxy Note8

Con il lancio in primavera dei Galaxy S8/8+ e il recente arrivo sul mercato del Galaxy Note8, Samsung ha annunciato una serie di novità anche nell’ambito dei servizi e delle funzionalità per i propri smartphone top di gamma; da Bixby a Samsung Pay, passando per Samsung Pass e le news di Upday, Samsung offre a tutti gli appassionati della famiglia di smartphone Samsung Galaxy un ecosistema di servizi e funzioni perfetti per vivere al meglio la propria “smart life” in movimento, sia al lavoro che nel tempo libero.

Bixby: la nuova intelligenza artificiale di Samsung

Annunciato ufficialmente a fine marzo con il lancio del Samsung Galaxy S8, e di recente esteso a oltre 200 paesi nel mondo, Bixby è l’assistente personale che rivoluziona totalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro smartphone: comprende, scrive e naviga per l’utente.

Bixby comprende diverse funzioni utili che sfruttano al meglio le potenzialità di Galaxy S8/S8+ e del recente Galaxy Note8:

Bixby Vision permette di andare oltre ciò che l’occhio umano coglie e di avere informazioni e consigli sui luoghi che si visitano. Inoltre, puntando la fotocamera su ciò che interessa, Bixby penserà a tutto il resto: può tradurre testi, può trovare online il prodotto che si sta inquadrando o semplicemente fare la scansione di un codice a barre o un codice QR.

Bixby Voice, al momento disponibile in Inglese e prossimamente anche in Italiano, garantisce un’interazione vocale completamente naturale. Grazie a Bixby Voice sarà possibile elaborare dei comandi complessi aiutando l’utente a completare tutte le attività durante la giornata nel modo più semplice e veloce; con i comandi rapidi, inoltre, basta una parola e lo smartphone esegue una sequenza di azioni, che puoi anche personalizzare.

Bixby Home permette di accedere rapidamente a ciò di cui si ha bisogno semplicemente con un tocco: ricorda gli appuntamenti, suggerisce notizie in base alle proprie preferenze, fornisce informazioni sul meteo locale, permette di accedere rapidamente a lettore musicale, email e alla galleria. Come un assistente personale, Bixby Home impara dall’utente e propone contenuti su misura adattandosi ai vari momenti della giornata.

Samsung Pay: per il mobile payment semplice, sicuro e gratuito

Samsung Pay è il sistema di pagamento per dispositivi mobili sicuro, semplice e accettato ovunque, già disponibile a livello internazionale in 17 paesi, e in arrivo in Italia nei primi mesi del 2018.

SICURO: La soluzione si basa sulle caratteristiche di sicurezza native dei dispositivi Samsung: da un lato, la piattaforma Samsung Knox che mantiene al sicuro i dati sensibili in un’area di memoria del dispositivo riservata e cifrata; dall’altro, i metodi di autenticazione e autorizzazione dell’utente tramite il riconoscimento delle iridi e la lettura delle impronte digitali.

SEMPLICE: Con un semplice gesto, l’utente può visualizzare la carta sul proprio smartphone, autenticarsi con le proprie iridi o impronte digitali e pagare alla cassa avvicinando il Samsung Galaxy al POS. Anche la registrazione delle proprie carte di pagamento su Samsung Pay è semplice: grazie alla funzionalità OCR (Optical Character Recognition) basta inquadrarle e completare il processo di registrazione con la propria banca in pochi istanti direttamente dall’applicazione.

ACCETTATO OVUNQUE: Rispetto ad altre soluzioni simili presenti sul mercato, Samsung Pay offre anche una maggiore copertura. Infatti, oltre a garantire i pagamenti in modalità Contactless tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication), permette di pagare col medesimo gesto anche sui POS di vecchia generazione, grazie alla tecnologia MST (Magnetic Secure Transmission). Inoltre, Samsung sta lavorando per arricchire Samsung Pay con servizi a valore aggiunto per migliorare ed estendere l’esperienza dell’utente oltre il pagamento di prossimità.

Samsung Pass: per un accesso ancora più sicuro ai propri servizi dallo smartphone Samsung Galaxy

Samsung Pass è la soluzione che abilita l’accesso sicuro a siti web e app attraverso l’autenticazione biometrica, ovvero utilizzando il riconoscimento delle iridi, delle impronte digitali o del volto. Questa nuova funzionalità di accesso sicuro di Samsung permette l’identificazione dell’utente senza l’inserimento di ID e password, unendo l’innovativa usabilità dell’autenticazione tramite i dati biometrici, a un controllo dell’identità dell’utente tramite tecnologia FIDO (Fast Identity Online) che aggiunge un ulteriore livello di verifica con i server del fornitore del servizio richiesto. Sul dispositivo, le informazioni dei dati biometrici sono crittografate e protette da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza nativa del dispositivo Samsung Galaxy. Samsung integra Samsung Pass sui propri smartphones e rende disponibile il servizio a partner e aziende per offrire una migliore e più sicura esperienza ai propri clienti.

upday for Samsung: le migliori notizie dall’Italia e dal mondo sulla punta delle dita

Lanciato di recente nel nostro Paese, upday for Samsung è un’app che offre in esclusiva a tutti gli amanti dei Samsung Galaxy tutte le ultime notizie sui propri argomenti preferiti. Grazie a un team dedicato di oltre 50 giornalisti in Italia e in altri Paesi europei, upday propone le notizie e le storie di maggiore interesse, selezionate da centinaia di fonti affidabili. Inoltre, upday offre agli utenti la possibilità di avere un personalissimo feed di notizie in “My News”, con contenuti rilevanti, coinvolgenti e facili da consultare. A completare il feed personale ci sono le “Top News”, con una raccolta delle notizie più importanti, dall’Italia e dal resto del mondo. La sezione “Top News” è curata dal team editoriale di upday che tiene sotto controllo, minuto per minuto, notizie, siti web, blog e social network e produce inoltre approfondimenti e contenuti originali. upday for Samsung è il risultato di una partnership esclusiva tra l’editore tedesco Axel Springer e Samsung ed è presente attualmente in 16 Paesi europei.