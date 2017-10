Cos’è Flex, il servizio di consegne di Amazon di Antonino Caffo 6 ottobre 2017

Il gigante dell’e-commerce sfida FedEx e UPS con un servizio che punta a sostituire quello dei partner attuali

Si chiama così, Seller Flex, il nuovo servizio che permetterà ad Amazon di fare a meno degli storici collaboratori nella consegna dei pacchi. Stando alle prime indiscrezioni, il gigante dell’e-commerce starebbe finalizzando il piano pilota che lo porterà a gestire direttamente le spedizioni dei prodotti venduti sia dai propri magazzini che tramite i commercianti di terze parti, presenti sullo store. Il progetto non è nuovo visto che un paio di anni fa sarebbe dovuto partire in India, anche se solo adesso pare abbia ricevuto il via libera per un’attuazione e una sperimentazione negli USA. Negli Stati Uniti, dove pochi vettori si dividono la fetta della percentuale più grossa dei consumatori, Bezos potrebbe scardinare un panorama consolidato, prima di esportare il suo business anche all’estero.

Di cosa si tratta

Flex ha l’obiettivo di accentrare nelle mani di Amazon l’intera filiera dell’acquisto online: dal click alla finalizzazione, fino alla ricezione del prodotto. Oltre a mettere in contatto domanda e offerta dunque, Bezos potrà organizzare le spedizioni e utilizzare i suoi vettori per la consegna. In pratica quello che oggi fanno compagnie come FedEx e UPS anche per la stessa Amazon, con cui intrattengono accordi di partnership a livello globale. Ma perché un passo simile in un terreno così complicato e dispendioso in termini di risorse? Semplice: l’indipendenza nel settore permetterebbe alla multinazionale di ottenere maggiore flessibilità nella programmazione commerciale su vasta scala, permettendosi il lusso di attuare politiche vantaggiose rispetto ai prezzi imposti dalla concorrenza, magari tramite sconti e agevolazioni su grandi volumi. Se a tutto ciò leghiamo il numero crescente di sottoscrizioni a Prime (che consente di ricevere migliaia di prodotti in un solo giorno), è evidente che Amazon abbia tutto l’interesse nel chiudere il cerchio e garantirsi il controllo in toto della logistica del proprio catalogo.