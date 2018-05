iPhone SE 2 avrà il notch? Forse sì forse no di Matteo Testa 22 maggio 2018

iPhone SE potrebbe avere il notch come iPhone X ma altre voci che arrivano dall’Asia dicono che non sarà molto diverso dal modello attuale

C’è una certa confusione per quanto riguarda la prossima generazione di iPhone. Apple infatti da qualche tempo ha deciso di proporre diverse versioni del suo smartphone, differenziandole per caratteristiche tecniche e fasce di prezzo, e pare che a settembre ne vedremo molte più del solito. Tra queste ci sarà anche la seconda generazione di iPhone SE, il modello low cost che non ha suscitato un grande successo sul mercato. Gli ultimi rumors pubblicati dal sito giapponese MacOtakara affermano che il terminale presenterà il notch ma c’è da chiedersi come farà Apple a integrare una tecnologia costosa come il sensore TrueDepht, che in futuro potrebbe anche scansionare le vene del viso, in un prodotto di fascia bassa. Gli esperti nipponici comunque sottolineano che la Mela non avrebbe ancora scelto un design definitivo per iPhone SE 2.

L’analista Ming-Chi Kuo, grande conoscitore del mondo Apple, ritiene che i rumors in questione si riferiscano ad iPhone 9 anche se l’azienda di Cupertino starebbe effettivamente lavorando a uno smartphone low cost con design blazeless. Questo però non sarà iPhone SE ma una nuova versione di iPhone X, la cui famiglia si allargherà con altri modelli divisi per fasce di prezzo. Stando invece alle voci che arrivano dalla catena di produzione cinese, l’iPhone a basso costo e i nuovi modelli di iPhone in senso “classico” saranno due progetti separati. In sostanza quest’anno dovremmo vedere i seguenti modelli: iPhone 9, iPhone 9 Plus, iPhone X 2, iPhone X 2 Plus, iPhone X low cost (forse Mini) e un secondo modello di iPhone a basso costo.

iPhone SE 2 sarà invece una riedizione aggiornata della prima generazione. Il design e la diagonale dello schermo (4 pollici) dovrebbero rimanere identici e si prevede l’introduzione del vetro nel retro della scocca in modo da consentire la ricarica wireless. Inoltre, il terminale dovrebbe integrare un processore A10 e una fotocamera più potente. Potrebbe addirittura sparire il jack audio da 3.5 mm in modo da assottigliare lo spessore del terminale e renderne più semplice l’impermeabilizzazione. Per quanto riguarda la data di lancio, dal Giappone sostengono che iPhone SE 2 arriverà a settembre mentre negli USA concordano che la presentazione avverrà alla WWDC del prossimo 4 giugno. Altri invece sono convinti che verrà svelato a luglio con lo stesso prezzo del modello già in commercio e senza troppa pubblicità.