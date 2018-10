Apple sta per dare ufficialmente addio al notch di Matteo Testa 25 ottobre 2018

Apple come altre aziende avrebbe intenzione di sostituire il notch con un foro nello schermo in cui ospitare la fotocamera

iPhone X ha fatto scuola tra i produttori di smartphone in termini di design. Apple infatti con questo terminale è stata tra le prime aziende a utilizzare il notch, ovvero la caratteristica “tacca” in cui sono ospitati vari sensori tra cui quelli dedicati al Face ID, ovvero il sistema di riconoscimento facciale 3D. Pare che la Mela si sia già stufata di questa tecnologia e già da tempo si parla della sua possibile scomparsa nei prossimi modelli di iPhone. Stando a un brevetto depositato dal colosso di Cupertino pare proprio che sarà così.

Dal documento emerge che Apple ha intenzione di adottare quello che gli esperti considerano sarà il trend di design nel 2019 per il mondo smartphone. Stiamo parlando dell’inserimento dei sensori legati alle immagini al di sotto dello schermo. La Mela potrebbe quindi praticare dei fori nello schermo in cui inserire la fotocamera principale, i sensori di luminosità e prossimità e il sistema TrueDepth. L’obiettivo è sempre quello di ampliare il più possibile la superficie interattiva sul display a disposizione degli utenti ma bucare il pannello non sembra una scelta così efficace. Apple potrebbe quindi adottare la stessa strategia di Samsung. Inizialmente sembrava che il colosso coreano avesse deciso di spostare il notch sulla parte laterale dello smartphone ma oggi l’ipotesi più probabile è che i vari componenti (fotocamera, altoparlanti e sensore per la lettura delle impronte digitali) possano essere semplicemente posizionati sotto lo schermo senza fori o quant’altro.