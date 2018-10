Spotify arriva su Wear OS con la sua app stand alone di Matteo Testa 18 ottobre 2018

Spotify arriva come app individuale su Wear OS e offre le stesse funzioni della versione per smartphone. Assente però la modalità di ascolto offline

I possessori di uno smartwatch Wear OS hanno oggi una nuova possibilità per ascoltare musica online direttamente dal proprio orologio. Spotify ha infatti lanciato la sua applicazione indipendente e le funzioni sono sostanzialmente le stesse da quelle offerte dalla versione per smartphone e desktop. L’utente potrà quindi scorrere tra brani e playlist oltre a salvare le canzoni nella propria libreria. Tramite la funzione Connect diventa inoltre molto semplice associare un dispositivo per la riproduzione audio sfruttando il Bluetooth. L’unica nota dolente è la mancanza dell’ascolto offline ma stando a quanto riporta il team della piattaforma svedese, che questo mese ha festeggiato i suoi primi 10 anni, è possibile che questa funzione venga implementata nel prossimo futuro. “Siamo entusiasti di presentare l’app di Spotify per Wear OS. Questa è la prima versione e continueremo a migliorare l’esperienza in futuro”, si legge nella nota di presentazione del nuovo servizio. Per un ascolto senza connessione a Internet almeno per ora bisognerà continuare ad avere lo smartphone a portata di mano.

Spotify in formato stand alone è quindi oggi disponibile su Wear OS e smartwatch Garmin ma non su Fitbit ed Apple Watch. Entrambe le piattaforme consentono di accedere alle app di piattaforme di streaming ma non a quella del colosso del settore con oltre 180 milioni di utilizzatori nel mondo. Il primo offre il supporto a servizi come Pandora e Deezer mentre il watchOS si limita all’ascolto offline tramite iTunes e ovviamente allo streaming di Apple Music, che ha superato il rivale per numero di utenti negli Stati Uniti. La release dell’app per Wear OS dovrebbe concludersi per tutti i possessori di smartwatch entro una settimana.