“Vivi Internet, al meglio” il progetto di Google con Telefono Azzurro e Altroconsumo di Redazione Data Manager Online 12 novembre 2018

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare i più giovani a vivere il web responsabilmente

Google, in collaborazione con Altroconsumo e Telefono Azzurro, ha presentato a Milano la campagna Vivi internet, al meglio. All’evento di presentazione – tenutosi a Palazzo Lombardia – hanno partecipato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; la dott.ssa Carmela Palumbo, Capo dipartimento, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Massimiliano Capitanio, componente delle commissioni Telecomunicazioni e Vigilanza Rai della Camera dei Deputati Giorgia Abeltino, Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolamentari di Google per l’Italia, Francia, Grecia e Malta; Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo e Ernesto Caffo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di SOS il Telefono Azzurro Onlus. Ospiti in sala, tra gli altri, gli studenti di due classi dell’IIS E. Vanoni di Vimercate. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, il progetto coordinato dal MIUR quale punto di riferimento nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media.

Il progetto, che si pone in linea di continuità con le iniziative avviate negli anni scorsi da Google con Altroconsumo per formare le persone all’utilizzo del web in sicurezza, si propone di promuovere la cittadinanza digitale tra i giovani attraverso un percorso formativo che si rivolge ai ragazzi, alle famiglie e agli educatori. Vivi Internet, al meglio mette al centro cinque tematiche di assoluta rilevanza: reputazione online, phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati.

Si tratta di temi la cui importanza viene rilevata quotidianamente da giovani, genitori e docenti. Secondo una ricerca commissionata da Google, il 98% degli insegnanti italiani ritiene che corsi sulla sicurezza online dovrebbero essere inseriti nei curricula scolastici e l’85% ha dichiarato di non disporre attualmente dei mezzi necessari per affrontare simili problematiche. Secondo l’87% degli intervistati, neppure i genitori farebbero abbastanza in materia di sicurezza online. La convinzione è che sia dunque necessario contribuire a rendere la conoscenza di un uso responsabile del web sempre più accessibile a ragazzi, genitori e agli stessi insegnanti, essendo ormai parte della vita quotidiana.

Per i più giovani, Google ha deciso di collaborare con cinque creator di YouTube, Cane Secco, Daniele Doesn’t Matter, Lea Cuccaroni, Muriel e ShantiLives per avvicinare gli adolescenti al mondo dell’educazione civica digitale. Cuore della collaborazione una serie di video in cui i Creator si sono calati nella vita di altrettanti ragazzi per un giorno per affrontarne i dilemmi e le sfide quotidiane quando si tratta di privacy e sicurezza e reputazione online. Sulla piattaforma Vivi Internet al meglio – g.co/vivinternetalmeglio – i ragazzi possono inoltre approfondire con pillole formative, introdotte dagli stessi Creator, le cinque aree tematiche del progetto: Condividi usando il buon senso, Impara a distinguere il vero dal falso, Custodisci le tue informazioni personali, Diffondi la gentilezza, Nel dubbio, parlane.

Per i genitori, con la collaborazione e l’esperienza di Altroconsumo, sono disponibili contenuti strutturati nelle cinque aree del progetto. Grazie a quiz originali e immediati, disponibili nella sezione per i genitori del sito Vivi Internet, al meglio o visitando www.altroconsumo.it/vivinternet , i genitori possono mettere alla prova quanto conoscono le dinamiche e le leve per agire in sicurezza su Internet e eventualmente rinforzarle, attraverso una serie di consigli guidati.

Per gli insegnanti, Google ha collaborato con Telefono Azzurro per creare un curriculum che li aiuti ad acquisire competenze fondamentali nelle cinque aree di contenuto alla base di Vivi Internet, al meglio. Grazie a role play ed esempi pratici i docenti potranno così introdurre anche in classe gli argomenti affrontati nel corso online. Ad esempio, potranno proporre ai ragazzi situazioni in cui “Imparare a distinguere il vero dal falso”, in cui gli studenti potranno collaborare per identificare se i siti web e le e-mail contengono segnali di un tentativo di phishing. La partecipazione al corso online sarà certificata da Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR con un attestato di frequenza. Il corso, disponibile gratuitamente nella sezione per gli insegnanti del sito Vivi Internet, al meglio o sul sito vivinternet.azzurro.it , è valido ai fini della formazione obbligatoria docenti.

Il progetto vive anche nelle scuole italiane, dove in collaborazione con Telefono Azzurro, arriverà nelle prossime settimane un roadshow dedicato agli insegnanti della scuola secondaria. Un team di esperti, formato da Telefono Azzurro, viaggerà nelle diverse regioni per offrire formazione gratuita, con l’obiettivo di formare oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale entro il 2020. Prima regione a partire la Lombardia.

Vivi Internet, al meglio sarà promosso attraverso una campagna di comunicazione display online e video su YouTube e i principali social media.

Centro per la sicurezza di Google

Per tutti è inoltre disponibile in italiano il nuovo Centro per la sicurezza di Google, disponibile visitando g.co/centrosicurezza. Nel nuovo Centro per la sicurezza, Google ha aggiornato le risorse disponibili offrendo maggiori informazioni sugli strumenti in un unico sito dedicato a educare e responsabilizzare le persone su argomenti importanti come la sicurezza dei dati, i controlli sulla privacy e come navigare sicuri online.

“Internet ha cambiato il nostro modo di vivere. È una finestra sempre aperta sul mondo, che ha portato con sé una straordinaria libertà di accesso alla conoscenza. Per non esserne travolti, però, occorre farne un uso corretto. Cyberbullismo, fake news, truffe e frodi online: sono solo alcune delle insidie della Rete. Soprattutto per i più giovani. È responsabilità di tutti noi fare in modo che i giovani abbiano gli strumenti necessari per far fronte a queste minacce e per fare di Internet un alleato della propria formazione e crescita – sottolinea il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti -. È importante che le scuole siano coinvolte, insieme alle famiglie, in questo percorso di consapevolezza. Il progetto “Vivi Internet, al meglio” ha il merito di offrire un percorso di formazione completo per fare dei ragazzi cittadini digitali responsabili e dei genitori e degli insegnanti attenti osservatori, in grado di riconoscere e intervenire nelle situazioni di pericolo”.

Giorgia Abeltino, Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolamentari di Google per l’Italia, Francia, Grecia e Malta ha dichiarato: “Essere accanto ai più giovani quando questi interagiscono online e aiutarli a diventare cittadini digitali responsabili è una delle questioni più rilevanti che tutti noi ci troviamo ad affrontare mentre le nuove generazioni crescono utilizzando Internet. In continuità con le iniziative messe in campo negli anni scorsi per promuovere l’utilizzo sicuro del web, oggi insieme ad Altroconsumo e Telefono Azzurro facciamo un passo ulteriore in questa direzione. È fondamentale che i ragazzi, e le persone più influenti nella loro vita, dai genitori ai docenti, abbiano gli strumenti per essere intelligenti, gentili, responsabili e positivi quando sono online. Questi valori valgono per la vita nel mondo offline come nel mondo online. È qualcosa di scontato, ma che necessita la partecipazione di tutti. Con questo spirito presentiamo oggi Vivi Internet, al meglio: video tutorial, moduli formativi online e sul territorio e consigli strutturati per promuovere i principi base di educazione civica digitale”.

Per Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne Altroconsumo: “Consapevolezza e sicurezza nell’usare internet sono state le nostre priorità sin dal 2015, quando fin da allora abbiamo iniziato a impegnarci a fianco di Google nella campagna per il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti gli utenti. Altroconsumo da anni si batte per costruire un’economia

digitale dove le persone siano protagoniste consapevoli e non subiscano le dinamiche di mercato. Sostenere l’empowerment dei cittadini in tutti gli ambiti vuol dire continuare impegnarsi concretamente come confermiamo oggi, in alleanza con Google, con questa nuova campagna per costruire competenze nei genitori e fiducia tra le generazioni”.

Ernesto Caffo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di SOS il Telefono Azzurro Onlus ha commentato: “Telefono Azzurro garantisce ascolto a tutti i bambini e gli adolescenti da più 30 anni, con una particolare attenzione al mondo del digitale. Gli insegnanti giocano un ruolo fondamentale nella vita dei bambini e per questo è necessario costruire percorsi di sensibilizzazione e di formazione, che fornisca loro le competenze necessarie per educare gli studenti a navigare in Rete consapevolmente e aiutarli a chiedere aiuto”.