Le app di Google pronte al debutto su Bixby

Samsung implementa lo sviluppo della sua AI Bixby integrando al suo interno alcune delle app di Google più utilizzate

Samsung crede molto nelle potenzialità del suo assistente personale Bixby ma allo stesso tempo è consapevole di essere in ritardo rispetto ad alternative come Siri di Apple, Google Assistant e Alexa di Amazon. Il colosso coreano per questo ha chiesto il sostegno diretto di Big G. Il primo produttore di smartphone al mondo nelle ultime settimane ha iniziato introducendo il supporto ad altre lingue (italiano compreso) sui propri dispositivi top di gamma e presto introdurrà il supporto ad alcune app realizzate a Mountain View. La notizia arriva dopo che Samsung al CES 2019 ha confermato che Alexa e Assistant saranno attivabili sulle smart TV QLED della prossima generazione.

Samsung grazie a Google otterrà sostegno nello sviluppo di Bixby ma dovrà pagarne il prezzo, anche se sicuramente lo farà senza colpo ferire. Tra le app supportate nativamente nell’assistente vocale ci saranno Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps e molte altre ne arriveranno in futuro. Samsung non ha detto nulla per quanto riguarda il rilascio ufficiale di questa novità ma si prevede che non ci vorrà molto. Bixby comunque nei prossimi anni non sarà integrato solamente nei telefoni e televisori ma anche in prodotti per la casa, altoparlanti, automobili e molto altro ancora. Tra i device intelligenti con AI sulla rampa di lancio potrebbe esserci Magbee, marchio depositato da Samsung l’anno scorso. Dalle informazioni trapelate al suo riguardo dovrebbe trattarsi di uno smart display.