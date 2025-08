Friuli Coram, azienda sanitaria convenzionata offre check up estivi

Per i check up estivi, anche per dirigenti, capi di azienda, che hanno poco tempo per occuparsi di prevenzione e salute durante l’anno, Friuli Coram, da oltre cinquant’anni punto di riferimento per servizi sanitari efficienti e all’avanguardia in Friuli Venezia Giulia, si mette a disposizione.

L’estate, tempo di vacanze e rigenerazione, si conferma il momento ideale per dedicare attenzione alla propria salute. Anche quest’anno, Friuli Coram rinnova il suo impegno nella prevenzione, proponendo pacchetti check-up innovativi e personalizzati, con la garanzia di una guida sicura e altamente qualificata. Da oltre cinquant’anni punto di riferimento per servizi sanitari efficienti e all’avanguardia in Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Coram potenzia la sua offerta recependo gli ultimi input in materia di prevenzione dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Per il 2025, ai consolidati pacchetti già disponibili – differenziati per genere, età e specifiche aree corporee – si aggiungono due nuove proposte: i “Summer Check-up Base e Plus”. Questi pacchetti sono stati studiati per offrire soluzioni ancora più mirate, consentendo a ciascuno di monitorare la propria salute in modo efficace e tempestivo.

“’Prenditi cura di te stesso, noi siamo al tuo fianco‘ è il motto che abbiamo adottato per rendere immediato il messaggio che auspichiamo possa essere raccolto per una crescita della cultura della prevenzione,” spiega Alessia Rampino (nella foto), amministratore delegato del Gruppo Coram. “Abbiamo coinvolto tutti gli specialisti del nostro istituto, espressione di un vasto numero di specialità, per mettere a punto dei percorsi ragionati di prevenzione.” Questa approccio integrato è la chiave di volta per garantire un servizio di prevenzione che sia al tempo stesso scientificamente rigoroso e attento alle esigenze individuali.

Un elemento distintivo dell’offerta di Coram è l’importanza attribuita all’ecografia come esame di prevenzione primaria. “La prevenzione primaria prevede anche ecografie, gli esami di primo livello per eccellenza,” spiega il dottor Gianluca Rampino Cordaro, responsabile dell’unità operativa Diagnostica per Immagini. Il reparto, forte di migliaia di referti annui e dotato di apparecchiature di ultima generazione, garantisce accuratezza e sicurezza. “L’ecografia – continua il medico specialista – è un esame efficace e al contempo biologicamente innocuo e quindi ripetibile più volte nel corso del tempo.” Di particolare rilievo, il fatto che “il referto ecografico è letto e interpretato da professionisti del settore subito dopo la sua esecuzione, con l’eventuale supporto dell’organizzazione nel caso si evidenzi la necessità di ulteriori approfondimenti.” Coram agisce secondo protocolli ben definiti: a seconda degli esiti, vengono predisposti gli step successivi con l’intervento delle specialità mediche necessarie

“La nostra filosofia è accompagnare l’utente in ogni passaggio del suo percorso di salute e di prevenzione,” sottolinea Alessia Rampino. Coram facilita questo percorso rendendolo efficiente, accessibile e vantaggioso, con un focus sulla consapevolezza del cittadino. Un servizio di gestione delle scadenze personalizzato, su richiesta dell’utente, permette di ricevere via SMS gli avvisi per gli accertamenti periodici, garantendo continuità e proattività nella cura di sé.

Coram punta, inoltre, a rendere più consapevoli i cittadini sulle opzioni di salute, collaborando attivamente con aziende e fondi assicurativi. Questo non solo contribuisce a raggiungere la salute individuale, ma si traduce anche in un investimento concreto nel benessere collettivo.

Prendersi cura di sé è il primo e più importante passo per vivere una vita sana e serena, e Coram si conferma il partner ideale per accompagnare ogni cittadino in questo fondamentale percorso.