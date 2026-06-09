HWG Sababa aderisce al Protocollo per Genova capitale del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale

Cybersecurity, innovazione e valorizzazione del dato al centro dell’impegno di HWG Sababa per lo sviluppo dell’ecosistema tecnologico ligure

HWG Sababa – azienda italiana che offre servizi gestiti, soluzioni strategiche e consulenza in ambito di cybersecurity – ha aderito al Protocollo d’Intesa “Genova Capitale dell’High Performance Computing & l’AI Factory per la Ricerca negli Ambiti Industriali, Portuali e Biomedica“, l’iniziativa che riunisce istituzioni, università, centri di ricerca e imprese con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Genova e della Liguria come polo di riferimento nazionale ed europeo per il supercalcolo, l’intelligenza artificiale e la valorizzazione del dato.

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L’adesione si inserisce in un progetto che punta a mettere a sistema competenze, infrastrutture e capacità innovative per accelerare la crescita tecnologica e industriale del territorio. In questo contesto, HWG Sababa intende contribuire con la propria esperienza nel campo della cybersecurity, della protezione delle infrastrutture critiche e della gestione del rischio digitale.

HWG Sababa rafforza così il proprio ruolo quale attore chiave per la digitalizzazione della Liguria, territorio chiave dove è già presente con una sede a Genova e dove partecipa attivamente ad iniziativa dell’ecosistema digitale ligure, quali ad esempio la collaborazione con il Centro di Competenza Start 4.0,

L’iniziativa conferma la volontà di HWG Sababa di partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema aperto e collaborativo, capace di favorire la contaminazione tra ricerca, impresa e istituzioni e di rafforzare il ruolo di Genova come centro di eccellenza per l’innovazione digitale e la gestione avanzata dei dati.