Amazon consegnerà i pacchi paracadutandoli di Matteo Testa 16 febbraio 2017















Amazon ha brevettato un sistema che consente ai droni Prime Air di paracadutare il pacco sul luogo della consegna

Amazon sta puntando forte sul suo sistema di consegne via drone Prime Air e in questi mesi ha depositato diversi brevetti destinati a migliorarlo. Il colosso dell’e-commerce ha pensato a dei magazzini volanti per velocizzare le spedizioni e oggi si scopre che ha pensato a un sistema per depositare il pacco tramite paracadute.

Nel brevetto viene descritta una tecnologia che permette al drone di paracadutare il pacco con estrema precisione. Il velivolo comandato da remoto non dovrà nemmeno sostare sul luogo della consegna in quanto il prodotto si depositerà dolcemente presso il domicilio del destinatario. Per evitare che il pacco venga danneggiato o atterri dove non dovrebbe, Amazon ha previsto un sistema di sensori e una tecnologia ad aria compressa in grado di correggere la traiettoria di discesa e permettergli di raggiungere l’obiettivo in qualsiasi situazione.

Il colosso dell’e-commerce, che ha lanciato ieri la sua piattaforma per videoconferenze Chime, sta attualmente testando i suoi droni Prime Air nel Regno Unito in quanto non ha ancora ottenuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) il permesso a farlo sul suolo americano. A dicembre Amazon ha anche pubblicato un video in cui mostra la prima consegna aerea effettuata con successo.