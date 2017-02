Dal Giappone arriva il drone impollinatore di Matteo Testa 13 febbraio 2017















Un team giapponese ha dotato un drone delle caratteristiche delle api in modo da creare un’alternativa artificiale all’impollinazione naturale

Le api e gli altri insetti impollinatori sono un elemento fondamentale per il ciclo vitale delle piante. Senza il loro contributo il mondo vegetale avrebbe infatti una seria difficoltà a riprodursi. Purtroppo il numero di questi invertebrati è calato drasticamente negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici ma anche per un massiccio uso di pesticidi. In Giappone hanno quindi pensato che i droni potessero essere un valido sostituto delle api.

I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie industriali avanzate (Aist) di Tsukuba hanno ammaestrato alcuni piccoli robot per imitare il comportamento degli insetti impollinatori. Gli scienziati hanno preso un comune drone quadricottero acquistandolo online e lo hanno dotato di superficie pelosa composta da crine di cavallo. Le setole sono state poi ricoperte di un particolare gel appiccicoso. I peli, esattamente come avviene con le api, possono così raccogliere il polline una volta che il drone si è posato all’interno del fiore. Al momento il robot è ancora telecomandato dall’uomo ma in futuro volerà in sciami e in totale autonomia grazie all’integrazione di GPS e intelligenza artificiale.