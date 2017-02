Facebook rinnova la funzione Camera con Direct e le Storie di Matteo Testa 15 febbraio 2017















Facebook rinnova la funzione Camera aggiungendo le Storie in stile Instagram e il tool Direct per condividere in modo semplice i video racconti

E’ ormai evidente che Facebook abbia messo le immagini e i video al centro della sua esperienza. Una nuova conferma di questo cambio di paradigma è arrivata con il rinnovamento della funzione Camera interna al social network. Da oggi anche gli utenti italiani potranno sperimentare nuovi tool pensati per incentivare la condivisione di contenuti fotografici. Oltre all’introduzione dei filtri ed effetti interattivi è stata aggiunta anche la piattaforma Stories testata nei giorni precedenti dall’azienda di Menlo Park. Esattamente come avviene su Instagram e Snapchat è ora possibile pubblicare contenuti che si autodistruggono. L’utente potrà scegliere sia questa modalità, che renderà disponibili i video collage solo per 24 ore, sia quella classica. Nel secondo caso il post non scomparirà e verrà messo in evidenza mostrandolo più grande.

Con la nuova Camera arriva anche Direct, una funzione che consente di scegliere con chi condividere la propria Storia. Conclusa la registrazione del video, l’utente può scegliere se inviarlo a singole persone o a renderlo visibile a tutta la comunità del social network. Coloro che ricevono il contenuto potranno rispondere individualmente. Direct funziona quindi come una chat interna e per alcuni potrebbe entrare in contrasto con Messenger, che molto presto dovrebbe integrare anche i messaggi pubblicitari. In realtà Facebook ha fatto in modo che l’app stand alone sia maggiormente incentrata sul testo mentre la nuova funzione è principalmente pensata per i video. “Gli smartphone hanno cambiato il modo di comunicare. – ha spiegato Connor Hayes, project manager del team di sviluppo di Camera – Oggi la comunicazione è ‘fotocentrica’, le persone amano raccontare se stesse con le immagini, ed è questa la direzione che vogliamo prendere con Camera, la nuova funzione dell’app di Facebook”.