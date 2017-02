Google e Oreo stanno già collaborando ma non per Android di Matteo Testa 23 febbraio 2017















Si vocifera che la versione 8.0 di Android si chiamerà Oreo ma al momento Google e l’azienda produttrice di biscotti si stanno dedicando ad altro

Google ha sempre associato a ogni versione di Android il nome di un dolce. Prima c’è stato CupCake poi Donut e via scorrendo fino ad arrivare all’ultima release chiamata Nougat. Android 8.0 è al momento seguito dalla lettera “O” e in molti hanno pensato che Google avesse scelto Oreo per la prossima versione del suo sistema operativo. In effetti le due aziende stanno effettivamente collaborando ma non per un software per smartphone. Dalla loro partnership è infatti nato Oreo Space Dunk, un browser game incentrato sul celebre biscotto.

Il gioco consiste nel lanciare un Oreo virtuale muovendo velocemente lo smartphone. A seconda della forza impressa dall’utente il biscotto si tufferà in una tazza di latte da qualche parte nel globo. Il percorso fatto dall’Oreo si potrà seguire su Google Earth grazie alla geolocalizzazione. Per pubblicizzare l’Oreo Space Dunk sono stati scelti testimoni di eccezione come la cantante Christina Aguilera, il campione dell’NBA Shaquille O’Neal e il calciatore del Barcellona Neymar.

La possibilità che Android 8.0 si chiami effettivamente Oreo non è comunque sfumata. Qualche giorno fa il numero uno della divisione Android e Chrome OS, Hiroshi Lockheimer, ha pubblicato un tweet con una foto del biscotto e poco dopo un’altra immagine dei dolci Pocky, da noi commercializzati come Mikado. Probabilmente saranno proprio questi a essere associati alla versione 9.0 del sistema operativo. La prossima versione di Android sarà presentata alla Google I/O 2017 che si terrà tra pochi giorni e probabilmente verranno anche svelati i nuovi modelli di smartphone Pixel e forse anche il supporto ufficiale di Chrome OS per i tablet.