Partono le iscrizioni per la Google I/O 2017 di Matteo Testa 13 febbraio 2017















A breve apriranno le iscrizioni per la Google I/O 2017, l’evento in cui sarà svelato Android O

La Google I/O è l’evento più importante per gli sviluppatori interessati ai prodotti di Mountain View. Come ogni anno Big G approfitterà dell’occasione per presentare le sue ultime novità in ambito software e forse anche qualche dispositivo. Questa volta il colosso del web ha voluto realizzare una piccola caccia al tesoro per rivelare la data della Google I/O 2017. Una volta risolto il quiz si è scoperto che si terrà dal 17 al 19 marzo presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View in California.

A breve saranno aperte anche le iscrizioni online per partecipare all’evento. Dal 22 febbraio alle 19 fino al 28 febbraio alle 2 (ora italiana) sarà possibile presentare la propria richiesta. A causa dell’elevata richiesta è possibile che Google decida di estrarre a sorte tra coloro che hanno completato il form online. Il prezzo per gli utenti generici sarà sempre di 900 dollari mentre quello per accademici di 300 dollari. Si ricorda che anche Facebook ha aperto in questi giorni le iscrizioni per la sua conferenza dedicata agli sviluppatori F8 2017.

Cosa ci aspetta in questa Google I/O 2017? E’ probabile che Big G svelerà tutte le funzioni di Android Wear 2.0, che ha già debuttato sugli smartwatch LG Watch Style e Sport, e novità riguardanti Chrome OS. Il fulcro dell’evento sarà però Android 8.0 al momento associato alla lettera “O” secondo alcuni riferita ai celebri biscotti Oreo. Per quanto riguarda l’ambito hardware, è possibile che sul palco dello Shoreline Amphitheatre possano essere svelati anche i nuovi modelli di smartphone Pixel e gli ultimi sviluppi della tecnologia per la realtà virtuale DayDream.