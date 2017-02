Nokia potrebbe presentare un dispositivo wearable di Matteo Testa 22 febbraio 2017















Nokia dovrebbe presentare al Mobile World Congress 2017 uno smartwatch per il fitness o comunque un device indossabile

Nokia è pronta al rilancio dopo la conclusione della clausola che le impediva di utilizzare il marchio a seguito della cessione della divisione mobile a Microsoft. L’azienda finlandese ha lanciato qualche tempo fa un dispositivo per il mercato cinese e al Mobile World Congress 2017 dovrebbe presentare ben tre nuovi smartphone e tra questi potrebbe addirittura esserci una versione aggiornata del mitico 3310. Dopo le notizie riguardo allo sviluppo di un tablet, è trapelata la notizia che Nokia stia lavorando anche a un dispositivo wearable.

Ancora non è chiaro di quale device indossabile si tratti ma è molto probabile che venga realizzato da Withings, azienda francese acquisita da Nokia l’anno scorso. La startup è specializzata in prodotti per il fitness e attualmente è sotto il diretto controllo della divisione Digital Health del marchio finlandese, che deve affrontare qualche problema legale dovuto ad un brevetto contestato da BlackBerry. Ieri Withings ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio in cui afferma che al MWC 2017 terrà “un eccitante keynote” da non perdere assolutamente. Alcuni ritengono che Nokia potrebbe presentare uno smartwatch con Android Wear 2.0 come sistema operativo ma è praticamente sicuro che sarà indirizzato a un’utenza amante dello sport.

Just under 1 week until we join @Nokia for an exciting Keynote announcement at Mobile World Congress—you won’t want to miss it. #MWC17 pic.twitter.com/Ow4xI29Mqp — Withings (@Withings) 21 febbraio 2017