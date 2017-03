Google Street View entra dentro un vulcano attivo di Matteo Testa 16 marzo 2017















Il cratere lavico di Marum è uno spettacolo di lava bollente nel pieno Pacifico ed è ora disponibile su Street View

I trekker di Google Street View hanno superato se stessi calandosi nelle viscere di un vulcano attivo. Armati dei propri zaini con fotocamere panoramiche, i due esploratori Geoff Mackley e Chris Horsly sono scesi nel cratere lavico di Marum, il più grande al mondo, che si trova su una delle isole che compongono l’arcipelago di Vanuatu nel Pacifico Meridionale.

La spedizione di Street View è stata possibile con il supporto di Ultimate Expeditions Vulcano e consentirà agli utenti di ammirare le colate di lava bollente che scorrono nel cratere profondo 400 metri. Il tutto stando comodamente seduti di fronte al proprio PC. Cogliendo l’occasione Street View ha anche mappato il vicino villaggio di Ambrym. Non è comunque la prima volta che il servizio di Google si reca su un vulcano. La piattaforma offre infatti immagini mozzafiato anche del monte Fuji in Giappone e dell’Etna. La tecnologia dei trekker ha anche permesso di visitare luoghi dove le classiche vetture di Street View non possono circolare come Venezia, le isole Galapagos o il deserto di Liwa vicino a Abu Dhabi.